NASA descubre nuevas luces en el Sol: ¿pueden afectar a la Tierra de algún modo?

Existen muchos, muchísimos detalles sobre el Sol que aún son desconocidos para nosotros. La ciencia sigue analizando al astro rey, descubriendo cada día elementos distintos: lo más reciente son luces nunca antes vistas desde la Tierra.

La NASA publicó imágenes sorprendentes del Sol, utilizando los telescopios NuSTAR (Conjunto de Telescopios Espectroscópicos Nucleares), además de observaciones de la Misión Hinode de la JAXA y la AIA del Observatorio de Dinámica Solar.

Lo encontrado son luces aisladas, que aparecen en pocos lugares de la atmósfera de la estrella. Se denominan nanodestellos, y son demasiado débiles para observarlos en medio de la luz resplandeciente del Sol.

“NuSTAR puede detectar la luz del material de alta temperatura que se cree que se produce cuando ocurre una gran cantidad de nanodestellos cerca unos de otros”, indica la NASA.

El misterio del Sol para los científicos de la NASA

Existe una incógnita que aún no ha podido ser resuelta por los científicos: ¿por qué la corona del Sol alcanza más de un millón de grados, al menos 100 veces más que su superficie? “Es como si el aire alrededor de un fuego fuera 100 veces más caliente que las llamas”, compara la NASA.

Quizás NuSTAR, junto con las demás herramientas de la NASA y otras agencias, ayuden a darle luz al misterio en el futuro.

El Sol bajo distintas ópticas Desde la izquierda, NuSTAR de la NASA ve rayos X de alta energía; la misión Hinode de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ve rayos X de menor energía; y el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ve luz ultravioleta.

¿De qué forma pueden afectar estas nuevas luces del Sol a la Tierra? El campo magnético de nuestro planeta ayuda a proteger la vida, desviando las partículas cargadas de energía que emite el astro rey.

Como recuerda NatGeo, “un ser humano no podría sobrevivir al impacto de una llamarada solar sin la protección del campo magnético terrestre. De hecho, ningún ser vivo que habite en el planeta podría hacerlo”.

Pero los nanodestellos descubiertos recientemente son tan pequeños que no pueden afectar a nuestro planeta. No dejan de ser un espectáculo poder observarlos, y ayudarán seguramente a resolver los misterios que aún rondan sobre el Sol, pero directamente no interfieren con la Tierra.

