Llegada de ovnis a la Tierra: la radionovela ecuatoriana que predijo lo que sucedería si llega a existir presencia extraterrestre

Han pasado más de 70 años después de que el pueblo capitalino incendiara las instalaciones de la Radio Quito en 1949. Ocurrió la noche del 12 febrero. Se transmitía una adaptación criolla de la novela “La Guerra de los Mundos” del escritor inglés H. G. Wells, una producción que causó terror en Estados Unidos por alrededor de 11 años. Lo mismo sucedió aquí, solamente que la transmisión culminó en tragedia. Sin embargo, la manera en como era narrada no está lejano con varias predicciones de la llegada de ovnis a la Tierra.

Los pasillos eran interrumpidos por aquel entonces para dar inicio con la radionovela. El locutor decía que el programa musical era interrumpido para dar un cable de noticias urgente.

De acuerdo a informes periodísticos, objetos extraños habrían descendido por en la ciudad de la Latacunga, tal y como se dio a conocer estos días con los hallados en diferentes zonas de Estados Unidos.

Según el reportero, los alienígenas estaban atacando al país, ocasionando que se dé una guerra entre los humanos y estos seres que vienen del universo, algo no muy lejano a lo que señalan las predicciones.

¿Qué dicen las predicciones?

De acuerdo a lo difundido en redes sociales, sobre todo en TikTok, supuestos viajeros en el tiempo señalan que en los primeros meses de 2023, los ovnis llegarían a la tierra.

Según estas teorías, para mayo de este año estos seres comenzarían una guerra con el ejército norteamericano. Asimismo, todo sería el resultado de guerra entre planetas.

Lo más temible de ello, es que se asegura que solamente serán 8 000 los seres humanos que serán rescatados por otras razas existente en el cosmos.

Sin embargo, el pentágono aseguró que lo que se ha encontrado en estos días no tiene nada que ver con objetos no identificados. Por otro lado, periodistas de la CNN señalaron que los restos derribados no tienen similitud con las aeronaves comunes.