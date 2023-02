Estos son los mejores días para ver el cometa verde en el cono sur y en España

El cometa verde ha sido toda una sensación en el mundo entero y no es precisamente por su visibilidad. Miles de internautas han manifestado su molestia a través de Twitter por haber dedicado tiempo, en noches y madrugadas, para ver el espectáculo astronómico sin haber logrado observarlo.

Se supone que el cometa verde sería visible entre los días 30 de enero y 5 de febrero. Sin embargo, para el cono sur (nuestro continente) y una buena parte de España, los mejores días del viajero del Sistema Solar están apenas por venir.

¿Nos engañaron? No, no te sientas timado. Al menos no por ahora. El cometa verde pasa por nuestras fronteras 50.000 años después de su visita anterior. Se encontrará a unos 42 millones de kilómetros de la Tierra y contrario a lo que se había dicho en un principio no es tan fácil verlo a simple vista.

De acuerdo con lo que informa el portal Red Gol, se necesitarían al menos unos binoculares para apreciar su paso. Además, en las ciudades (grandes capitales o metrópolis) es mucho más complejo verlo debido a la contaminación lumínica.

Entonces, lo ideal sería dirigirse hacia las zonas rurales para poder ver el firmamento estrellado y así tener una mejor visual del cometa verde.

Para los que no logramos ver "El Cometa Verde", recorrido de 4 horas en técnica "Elapsed Time". pic.twitter.com/YGUluAinT8 — Daniel Rucks (@RucksDelBo) February 5, 2023

Mejores días para ver el cometa verde

El sitio web mencionado cita al Centro de Excelencias en Astrofísica u Tecnología Afines, quien informa que las mejores zonas y días para ver el cometa verde son Arica, Antofagasta, La Serena, Copiapó y Santiago, el 7 de febrero.

Entre las 20:00 y 22:00 no debería haber problemas para ver el cometa verde. Recuerden que influyen las condiciones climáticas y la contaminación lumínica.

Puerto Montt, Punta Aysén y Punta Arenas tendrían que esperar hasta 8, 9 y 11 de febrero. Medios de Argentina, Uruguay y Brasil destacan las mismas características que impedirían que se pueda ver con claridad. Dicen que entre el 1 y 10 de febrero se podría ver en zonas sureñas que se extienden hasta Perú.

Regiones como el Ecuador, Colombia y Venezuela ya habrían tenido su chance hasta el 5 de febrero. Mientras que en España, aunque se determinó la misma fecha de visibilidad hay reportes que indican que se verá hasta el 12 de enero debido al invierno.