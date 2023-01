¿Quieres ser más alto? Viaja al espacio: los astronautas crecen hasta 5 centímetros, este es el motivo

Ir al espacio es una experiencia tremenda, que puede generar cambios tanto en lo físico como en lo psicológico. Una de las alteraciones es que los astronautas crecen desde dos hasta cinco centímetros, un 3% más alto.

Este tipo de situaciones genera alguna incomodidad entre los viajeros espaciales, pero es algo que ocurre sí o sí. En unos es mayor el cambio; en otros, menor. Pero sucede.

En 2018, el astronauta japonés Norishige Kanai dijo en su cuenta de Twitter: “Estoy un poco preocupado por si entraré en el asiento de la nave Soyuz cuando regrese”. Afirmó que había crecido nueve centímetros, pero resultó un error: solo fueron dos.

Dopo il lancio della Soyuz #MS09 visto dall'interno della capsula, ora da @rsc_energia ci arriva il landing della Soyuz #MS07 con la stessa modalità. All'interno @Anton_Astrey, @Astro_Kanai e @Astro_Maker.

Questo è solo un estratto,il video completo è qui: https://t.co/3cxUvx4fbX pic.twitter.com/z4Khb40If3 — AstronautiCAST (@AstronautiCAST) June 29, 2018

Dos años antes, el británico Tim Peake contó desde el espacio en una interacción con escolares que no sabía cuánto medía, “pero el otro día me senté en mi asiento Soyuz y me di cuenta de que estaba más alto que cuando salí. Así que, probablemente, he crecido unos dos o tres centímetros.

Por ello, los asientos de las naves y los trajes son fabricados con esto en mente. Pero, ¿cuál es el motivo?

Debido al efecto de la gravedad en la columna vertebral de los astronautas.

El efecto de la gravedad en la estatura de los astronautas

Cada disco de la columna vertebral está separado por cartílagos, que son tejidos resistentes, pero flexibles. En la Tierra, la gravedad comprime la columna; pero en el espacio, por la microgravedad, se expande.

“En el entorno de microgravedad del espacio”, explica el Space Centre británico, “el cartílago similar a un cojín no siente la misma fuerza de compresión y, por lo tanto, la columna vertebral puede alargarse”.

Sin embargo, el efecto no es permanente. Una vez que la persona regresa a la Tierra, con la gravedad de nuestro planeta los huesos de la columna vuelven a comprimirse.

La NASA realizó un experimento con los astronautas gemelos Scott y Mike Kelly. El primero pasó 340 días en el espacio, mientras que el segundo permanecía en la Tierra.

Scott experimentó crecimiento en varias partes del cuerpo, pero Mike se mantuvo igual. El crecimiento del astronauta que estuvo en la Estación Espacial Internacional fue a pequeña escala, y tras su retorno a nuestro planeta volvió a ser del tamaño de su hermano.

Así que, ya sabes: si quieres ser más alto, intenta ser astronauta. El efecto solo durará en el espacio, pero algo es algo.