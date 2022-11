Científicos del Reino Unido crearán un diccionario humano-extraterrestre para que aprendamos a comunicarnos con aliens

Henry Thomas tenía 10 años cuando protagonizó 'E.T., el extraterrestre' | Imdb

Aunque los debates por la existencia o no los extraterrestres siguen sobre la mesa de los astrónomos, un grupo de científicos en Reino Unido cree que ha llegado el momento de aprender a comunicarnos con los aliens.

Investigadores de la Universidad de Saint Andrews anunció un nuevo estudio para crear un diccionario humano-extraterrestre, con la ayuda del SETI Post-Detection Hub

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Hipertextual, se ha conformado un equipo de expertos internacionales que prepararán a la humanidad para el contacto alienígena.

También trabajarán en diseñar una red de “evaluación de impacto, protocolos, procedimientos y tratados destinados a permitir que la humanidad responda responsablemente”.

En la web oficial del SETI, los internautas son recibidos con una pregunta que invita a la reflexión: “¿Qué hará la humanidad cuando descubramos que no estamos solos en el Cosmos?”.

Los planes del SETI

Además de crear el lenguaje con el que nos comunicaremos con los aliens, el SETI también planea desarrollar un protocolo de contacto mucho más detallado y compresible para todos.

La organización explica sus objetivos recordando a E.T., el extraterrestre de la recordada película: “¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos”.

John Elliot, especialista y coordinador del proyecto en el SETI, añade: “Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -científica, social y políticamente sin timón- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana y que no podemos permitirnos gestionar mal”.

Desde el SETI sostienen: “El posible descubrimiento de vida microbiana suscitará probablemente distintos tipos de preocupación que los que seguirían al descubrimiento de vida inteligente; como especie, aún no estamos preparados para esto último”.

“Por lo tanto, ha llegado el momento de considerar la respuesta y la responsabilidad de la humanidad tras la detección tanto de vida como de inteligencia en el Cosmos”.

Los científicos concluyen: “Deberíamos planificar ahora esta eventualidad estableciendo evaluaciones de impacto, protocolos, procedimientos y tratados diseñados para permitir a la humanidad responder responsablemente”