Revelan nuevos videos de ovnis sobre el Pacífico: “Eran luces que se encendían muy intensamente, las veías moverse y luego se apagaban”

El 2022 sigue dejándonos nuevas sorpresas respecto a los ovnis. Luego que las autoridades de Estados Unidos enfocaran su atención sobre ellos, se van revelando más y más videos sobre objetos voladores no identificados. El Daily Mail dio a conocer algunos, tras hablar con testigos de los hechos.

Son pilotos comerciales, uno de ellos antiguo aviador en la Infantería de Marina de Estados Unidos. Todos coinciden: son fenómenos no identificados.

Los videos más recientes se captaron sobre el Océano Pacífico, este verano, desde los cielos de Japón y Hawaii hasta la costa oeste de Estados Unidos.

Todos los incidentes se reportaron ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las grabaciones de los pilotos al ver los ovnis

“Tenemos algunos aviones hacia el norte, aquí, y están dando vueltas en círculos, a una altitud mucho mayor que la nuestra. ¿Alguna idea de lo que son?”, dijo Mark Hulsey, piloto de un avión charter Gulfstream, al controlador de un aeropuerto de Los Ángeles.

“Uh, no, no, no lo sé. No estás entrando en ningún espacio aéreo militar, ni nada. No estoy seguro”, respondió.

Según Hulsey, eran tres los aviones inicialmente. Luego eran “como siete de ellos”.

Volaban a 5 o 10 mil pies sobre el avión de Gulfstream.

“Simplemente siguen yendo en círculos. Fui piloto de un F-18 de la Infantería de Marina y les digo que he hecho muchas interceptaciones, pero nunca había visto nada como esto”, recalcó el piloto.

Otro testimonio recabado por el Daily Mail, esta vez de Van Voorhis, con más de 32 mil horas de vuelo de expeiencia.

“Las otras aerolíneas decían ‘Oye, ¿estás viendo lo que estamos viendo?”, afirmó Voorhis. “Eran luces que se encendían muy intensamente, las veías moverse y luego se apagaban”.

“Tenía que estar en una órbita muy, muy alta”, describe el piloto Voorhies, “o incluso en el espacio, bastante lejos de cualquier cosa que pudiera ser un satélite. Cada vez que lo veíamos, estaba en la esquina inferior derecha de la Osa Mayor, sin importar en qué parte del mundo estuviéramos”.

Alguno pensó que era el sistema de satélites de Elon Musk, Starlink.

Pero Voorhies indica que no.

“Si fuera Starlink o algo así, entonces se moviera de forma lineal, todos en la misma dirección. Estos no. Se movían en direcciones diferentes”.

El empleador de Voorhies le pidió que dejara de hablar sobre el incidente en público. Este temía que su trabajo estuviera en riesgo por el avistamiento.

La posición de las autoridades de Estados Unidos con los fenómenos aéreos no identificados

Este año, el Pentágono confirmó ante el Congreso de Estados Unidos más de 400 avistamientos ocurridos desde 2014.

La NASA formó una comisión para analizar, desde el punto de vista científico, este tipo de videos, con el fin de dar respuesta a los fenómenos aéreos más impresionantes.

Se esperan respuestas para 2023, pero para las autoridades, muchos de los eventos ocurridos podrían no tenerlas. El punto positivo es que, desde ahora se presta mayor atención a situaciones que antes eran catalogadas como producto de la imaginación.