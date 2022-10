Los parastronautas, luchando contra cualquier limitación, ponen la mirada en el espacio

Personas con alguna discapacidad pueden optar a ser parastronautas: en la Agencia Espacial Europea comenzó, en 2021, el proceso para reclutarlos, con el objetivo de estimular la inclusión. Es un hecho inédito, que contó con figuras como la matemática Carmen García Roger.

Aunque García Roger quedó eliminada del proceso de selección de parastronautas, esta científica luchó hasta el final. Con 8 años se sometió a una operación de alargamiento de tendones y pies planos, pero 15 años más tarde, la prótesis que le colocaron se rompió en el interior de una articulación.

A pesar de su discapacidad, optó siempre por lo más alto, por lo más difícil, por cumplir su sueño: viajar al espacio. Al ver la convocatoria de la Agencia Espacial Europea, entró a competir.

Sin embargo, de 287 personas, solo 29 cumplieron con todos los requisitos para formar parte de la tripulación. García Roger quedó fuera del grupo.

En la lista de discapacidades físicas contempladas por la ESA se incluyó a personas con deficiencias en las piernas o ausencia de ellas, por amputaciones o problemas congénitos. Y más allá de los términos físicos, lo importante era destacar en los requisitos psicológicos, cognitivos, técnicos y de cualificación profesional, similares a los de los candidatos a astronautas.

La experiencia de Carmen García Roger sobre su candidatura al grupo de parastronautas

García Roger conversó con Hipertextual sobre su experiencia en las pruebas. “Al principio, con 46 años y el límite en 50, pensé que no. Luego llamé a la Agencia Espacial Europea y dije: lo he visto todo y lo voy a hacer”.

“Siempre ha sido mi manera de ir por la vida: superación, dedicación, voluntad y esfuerzo”, dijo la matemática. “Pero también aprender de otros: no se puede ir solo por la vida”.

Carmen García Roger Una de las candidatas al grupo de parastronautas de la ESA.

El mensaje definitivo de García Roger: “Yo no he conseguido todo, pero en el camino he logrado más cosas. La clave está en intentarlo con el corazón. No decir: ‘Ah, lo hago un poquito, lo dejo a medias’. Eso sucede y no pasa nada, pero si se vuelve una mecánica deja a la persona incompleta”.

“Hay que ir a por ello, llenarnos de la experiencia, de la vida y de las personas que conocemos en ella, y ya que salga lo que tenga que salir”.

Un ejemplo de vida para todos nosotros.