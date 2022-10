La NASA y SpaceX lanzan a la primera mujer nativa americana al espacio

Nicole Mann acaba de convertirse en la primera mujer nativa americana en el espacio.

La astronauta de la NASA se lanzó a la órbita de la Tierra a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX el miércoles, en una misión que está al mando de la Estación Espacial Internacional.

Mann es miembro de las tribus indias Wailacki de Round Valley. Anteriormente dijo que traería el atrapasueños de su madre a la ISS con ella. “Lo guardaré conmigo en los cuartos de mi tripulación cuando duerma a bordo de la Estación Espacial Internacional”, dijo Mann a The Wall Street Journal antes de su misión.

Acompañantes

Junto a ella son los astronautas Josh Cassada de la NASA, Koichi Wakata de la agencia espacial japonesa (JAXA) y la única mujer cosmonauta de Rusia, Anna Kikina. Solo Kikina ha estado en el espacio antes.

“Fue un viaje suave cuesta arriba”, dijo Mann al control de la misión desde la órbita, momentos después de que Crew Dragon se separara de la etapa final de su cohete Falcon 9.

Mann también expreso su agrado a que “Tienes tres novatos que están muy felices de estar flotando en el espacio en este momento y un astronauta veterano que también está muy feliz de estar de vuelta”.

Nicole Mann

Mann es coronel de la Infantería de Marina y ha trabajado en portaaviones apoyando el combate en Irak y Afganistán. Se convirtió en astronauta en 2013.

“Cuando era pequeña, me interesaban las matemáticas y las ciencias, pero no me di cuenta de que ser astronauta estaba realmente en el reino de las posibilidades”, dijo al Journal.

“Hay personas que todavía crecen en comunidades donde hay límites”, agregó. “Y si pueden darse cuenta de que estos límites se están rompiendo y pueden romperse, con suerte eso los empodera para realmente perseguir sus sueños”. John Herrington, miembro de la nación Chickasaw, se convirtió en el primer nativo americano en llegar al espacio en 2002, según la NASA.