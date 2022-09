El futuro de los viajes espaciales podría tener naves que usen supernovas como combustible y que vuelen a la velocidad de la luz

Avi Loeb, jefe del Proyecto Galileo, director fundador de la Iniciativa Black Hole de la Universidad de Harvard, explicó en un informe que el futuro de los viajes espaciales podría tener naves que usen supernovas como combustible.

El también directordel Instituto para la Teoría y la Computación del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y autor del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” también sugirió que estas embarcaciones espaciales podrían volar a la velocidad de la luz.

El texto publicado en El Confidencial detalla que el potente destello de luz procedente de la explosión de una supernova podría servir de combustible para que una nave viaje con esa rapidez.

La teoría explicada

El estudio expone, por ejemplo, que una vela solar que pese menos de medio gramo por metro cuadrado puede alcanzar la velocidad de la luz aunque esté separada de una explosión estelar por una distancia cien veces superior a la de la Tierra con respecto al Sol.

Lo anterior se debe a la luminosidad típica de una supernova, equivalente a mil millones de soles brillando durante 30 días.

Vela espacial (Project Breakthrough Starshot)

Otra forma de potenciar las naves del futuro sería con el uso de potentes rayos láser para empujar velas ligeras mejor que el propio Sol. El proyecto Breakthrough Starshot pretende alcanzar varias décimas de la velocidad de la luz empujando una vela ligera durante unos minutos con un rayo láser 10 millones de veces más brillante que la luz solar en la Tierra.

Para estas posibilidades, es necesario tener civilizaciones en nuestra galaxia, un anhelo de los astrónomos que sueñan con la colonización del espacio.

“Si tenemos la suerte de contar con muchas civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia, podría haber enjambres de velas solares alrededor de estrellas masivas, esperando pacientemente sus explosiones”, añade el experto.

Además, navegar a la velocidad de la luz usando los destellos naturales de una supernova ahorraría los costosos gastos de construcción de sistemas de lanzamiento artificiales.

La posibilidad más económica es que una civilización, viviendo cerca de una estrella masiva, “estacione” numerosas velas solares a su alrededor, esperando una potente explosión que lance las velas a la velocidad de la luz.