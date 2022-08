Científicos piden al público que nombren 20 sistemas exoplanetarios observados por el telescopio Webb

El Telescopio Espacial James Webb está utilizando luz infrarroja para revelar aspectos del universo que de otro modo serían invisibles, y capturando imágenes asombrosas en el proceso. Entre las maravillas que está descubriendo y observando se encuentran los sistemas exoplanetarios, cada uno de los cuales consta de un planeta fuera de nuestro sistema solar y su estrella anfitriona, y muchos de ellos necesitan un nombre.

La Unión Astronómica Internacional , la organización a cargo de nombrar objetos celestes, está lanzando el Concurso NameExoWorlds 2022 para brindarle al público la oportunidad de bautizar algunos de los primeros sistemas exoplanetarios que se podrán apreciar con el telescopio.

Participantes

La IAU quiere que esto sea un asunto de colaboración, por lo que los participantes deben crear un equipo compuesto por profesores, estudiantes, entusiastas de la astronomía o astrónomos profesionales o aficionados.

Una vez que el equipo selecciona sus nombres favoritos para un exoplaneta y su estrella anfitriona, deben organizar un evento de divulgación comunitaria que enseñe al público sobre los exoplanetas. Solo entonces el equipo puede presentar una propuesta escrita y en video que incluya los nombres y las justificaciones de sus elecciones.

El video no puede durar más de tres minutos y el ensayo no debe exceder las 300 palabras. También se requiere que el equipo escriba un informe de no más de 300 palabras sobre su iniciativa de divulgación pública, que podría ser una charla de un científico sobre descubrimientos de exoplanetas, y envíe fotos o videos del evento.

Directrices para el nombre del exoplaneta

Los planetas no pueden llevar nombres de personas. Nombrar un sistema exoplanetario es una gran responsabilidad, por lo que la IAU estableció una lista de pautas a seguir.

Para empezar, los nombres deben tener un significado cultural, geográfico o histórico de larga data. Se recomiendan los nombres indígenas, pero cualquier equipo que proponga uno debe estar dirigido por un miembro de una comunidad indígena.