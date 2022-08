DJ NASA: Este es el nuevo remix de música con el sonido de los agujeros negros

No es un playlist de Bizarrap, no es música electrónica, es el sonido de los agujeros negros del centro del cúmulo de galaxias de Perseo, que permiten que DJ NASA cree melodías como la que compartiremos en esta publicación.

La agencia espacial estadounidense explica que estos agujeros negros en particular han sido asociados al sonido. Esto se debe a que los astrónomos descubrieron que las ondas de presión enviadas por el agujero negro causaron ondas en el gas caliente del cúmulo que podrían traducirse en una nota, una que los humanos no pueden escuchar, 57 octavas por debajo del do medio.

Ahora, una nueva sonificación trae más notas a esta máquina de sonidos del agujero negro, o como divertidamente lo llaman, DJ NASA. Esta nueva melodía, es decir, la traducción de datos astronómicos en sonido, se lanzó durante la Semana del Agujero Negro de la NASA este año.

Una sonificación diferente

Esta sonificación es diferente a cualquier otra realizada antes porque revisita las ondas de sonido reales descubiertas en los datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA.

La idea errónea popular de que no hay sonido en el espacio se origina en el hecho de que la mayor parte del espacio es esencialmente un vacío, que no proporciona un medio para que las ondas de sonido se propaguen.

Un cúmulo de galaxias, por su parte, tiene grandes cantidades de gas que envuelven a cientos o incluso miles de galaxias dentro de él, proporcionando un medio para que viajen las ondas sonoras.

En esta nueva sonificación de Perseo, las ondas sonoras previamente identificadas por los astrónomos fueron extraídas y audibles por primera vez. Las ondas de sonido se extrajeron en direcciones radiales, es decir, hacia afuera del centro. Luego, las señales se resintetizaron en el rango del oído humano al escalarlas hacia arriba en 57 y 58 octavas por encima de su tono real.

La exploración similar a la de un radar alrededor de la imagen, nos permite escuchar las ondas emitidas en diferentes direcciones. En la imagen visual de estos datos, tanto el azul como el violeta muestran datos de rayos X capturados por Chandra.