La NASA lanza rayos láser contra los bosques para luchar contra la deforestación: así trabaja el instrumento GEDI

“Los caballeros Jedi pueden ayudar a proteger una galaxia muy, muy lejana, pero nuestro GEDI nos ayudará a estudiar y comprender los cambios en los bosques aquí en la Tierra”. Con esta frase, haciendo un paralelismo con Star Wars, la NASA presentó su instrumento GEDI, que lanza rayos láser contra los bosques para luchar contra la deforestación.

GEDI quiere decir, en inglés, Investigación de Dinámica de Ecosistemas Globales. Es un instrumento a bordo de la Estación Espacial Internacional, que sirve para mapear a los bosques del mundo en 3D.

Utiliza un instrumento LiDAR, de detección de luz y alcance, enviando pulsos de láser y midiendo con precisión la luz que refleja.

Los bosques son clave para reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera, gas generador del cambio climático. Y con el avance de la deforestación, es cada vez menor el escudo protector con el que cuenta la Tierra en esta guerra.

“May the Forest be with you”, es el lema de GEDI, parafraseando a los Jedi en Star Wars.

Así trabaja GEDI, el instrumento de la NASA con rayos láser

Según explica la agencia aeroespacial, los tres láseres de GEDI producen ocho huellas en el suelo: dos de los láseres generarán dos huellas en el suelo cada uno, mientras que el tercero crea cuatro.

Con la cantidad e intensidad de la luz que rebota al telescopio de GEDI, se medirán los bosques, sobre todo detalles como la altura y densidad de los árboles y la vegetación, y la estructura de las hojas y ramas.

GEDI fue lanzado en 2018 e instalado en el módulo japonés de la Estación Espacial Internacional. Lo maneja la Universidad de Maryland en colaboración con el Goddard Space Flight Center de la NASA. Su escogencia ocurrió en 2014, a través del programa Earth Venture Instrument.

El LiDAR de GEDI de NASA El LiDAR de Investigación de Dinámica de Ecosistemas Globales (GEDI) fue ensamblado en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Ralph Dubayah, investigador principal de GEDI y profesor de ciencias geográficas en Maryland, explicó la función del instrumento.

“Los científicos han estado planeando durante décadas obtener información completa sobre la estructura de los bosques desde el espacio para profundizar nuestra comprensión de cómo esta estructura afecta los recursos de carbono y la biodiversidad en grandes regiones e incluso a nivel mundial, así como una serie de otros temas científicos”.

“Es por eso que ver el instrumento construido y corriendo hacia el lanzamiento es tan emocionante”.