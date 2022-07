Nasa reconoce la hazaña de una niña mexicana quien descubrió un asteroide

El hallazgo de un nuevo asteroide generalmente son sucesos que se le adjudican a la Nasa y a otras agencias espaciales del mundo, por ser los entes encargados de ese tipo de labores. Sin embargo, a veces esos descubrimientos vienen de las personas que menos se esperan, tal como ocurrió en México, donde fue una niña de 11 años quien descubrió una roca espacial.

Con la ayuda del telescopio Pan-Starrs, la pequeña Ashley Martínez cumplió con la hazaña de descubrir un nuevo asteroide, siendo reconocida por la misma Nasa.

El hallazgo se realizo durante el programa Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés), patrocinado por la NASA, en el cual participan escuelas y clubes de todo el mundo, donde la pequeña localizó el objeto espacial en el cinturón principal de asteroides, ahora identificado como 2021 FD26.

Bautizo del nuevo objeto espacial

Medios locales resaltan que la joven mexicana utilizó un programa en su computadora para analizar detenidamente cerca de 30 fotografías de distintas zonas del espacio para encontrar el objeto espacial.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, narra la joven Ashley al periódico El Sol de México.

La agencia espacial norteamericana reconoció su hallazgo y le otorgó un diploma por la IASC resaltando su labor por la exploración espacial.

Todavía se desconocen detalles acerca de la órbita de la piedra espacial y si representa o no un peligro para la Tierra.

“La identificación de nuevos asteroides es muy importante porque qué tal que alguno de ellos llega a chocar contra la Tierra. Por eso, es relevante que expertos y jóvenes interesados en la astronomía que tenemos la oportunidad de descubrirlos, lo hagamos”, añadió la joven quien ahora tiene la responsabilidad de ponerle un nombre a su hallazgo.