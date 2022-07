En Japón inician formalmente un plan para construir instalaciones de vida en la Luna y Marte

Si viste la película Interstellar, habrás visto como Joseph Cooper (el personaje de Matthew McConaughey) despierta en un hospital de una nueva Estación Espacial construida por la humanidad durante muchos años, que orbita por Saturno. Una instalación de esas proporciones es la que planean construir en Japón.

La Universidad de Kyoto y el contratista Kajima Corp. presentó un proyecto que tiene como finalidad la construcción de super estructuras para la habitación humana en la superficie de la Luna y Marte.

Siguiendo los planes de muchas organizaciones espaciales, como SpaceX de Elon Musk, los investigadores de este proyecto quieren avanzar en los planes de colonización planetaria.

“No hay un plan como este en los planes de desarrollo espacial de otros países”, dijo Yosuke Yamashiki, director del Centro de Spaceología Humana SIC de la Universidad de Kyoto, en una conferencia de prensa el 5 de julio en la universidad donde añadió: “Nuestro plan representa tecnologías importantes cruciales para garantizar que los seres humanos puedan moverse al espacio en el futuro”.

Estructuras planetarias

El principal reto de la estructura espacial que piensan desarrollar es superar las dificultades de gravedad. “Sin gravedad, los mamíferos podrían no ser capaces de reproducirse y sus bebés podrían no desarrollarse bien”, explicó el equipo en un comunicado de prensa. “Cuando una persona crece en un ambiente de gravedad cero o baja, su cuerpo cambiaría para que no pueda pararse en la tierra”.

Para lograr esa gravedad deseada, el grupo de investigadores sostienen que utilizando la fuerza centrífuga creada por los movimientos de rotación pueden generar ese clima de hábitats deseado.

El concepto presentado de forma virtual refleja como la estructura es esencialmente un cono invertido que gira para crear un tirón centrífugo que imita el efecto de la gravedad real de la Tierra. Con aproximadamente 1,300 pies de altura y un radio de 328 pies, los investigadores esperan construir una versión prototipo simplificada para 2050, según The Asahi Shimbun.

“Creo que es suficiente vivir en la misma instalación y disfrutar de la baja gravedad única de la Luna y Marte y la ingravidez en el espacio exterior solo durante el trabajo, la investigación y el ocio. Al vivir en esta instalación, es posible que los humanos den a luz a niños con tranquilidad y mantengan un cuerpo que pueda regresar a la Tierra en cualquier momento”, sostiene los voceros de este proyecto.