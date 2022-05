“Lo más lógico es que haya planetas habitados”: dice Michel Mayor, premio Nobel de física en el 2019

La voz de la experiencia habla del tema con términos muy específicos. Nunca confirma nada, pero tampoco lo descarta exponiendo así una de las características principales de los científicos: la paciencia. La eterna pregunta de si hay vida en otros planetas del vasto universo se responde desde la lógica, pero no desde la certeza.

Nadie ha confirmado la existencia de un mundo que reúna las condiciones para albergar la vida tal y cómo la conocemos. Entonces, es por esto que se sueltan las teorías y los presuntos sobre esta eterna interrogante que hasta el menos interesado en el tema se ha hecho en alguna ocasión: ¿Estamos solos en el universo?

Nadie los sabe. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es de que hay otros mundos orbitando otras estrellas. Ahora, de ahí a saber que es lo que hay dentro de estos cuerpos rocosos o gaseosos, es cuestión de otra investigación; misma a la que todavía no hemos llegado, pero vamos encaminados, sin apuros.

La Vanguardia y Ara hablaron con Michel Mayor, nada menos que el premio Nobel de la física en 2019. ¿Por qué obtuvo este prestigioso galardón? Pues por ser el autor del descubrimiento del primer exoplaneta de la historia de la humanidad, en 1994.

¿Quién mejor para responder si hay vida o no en otro planeta? Sin embargo, hasta esta mente brillante habla del tema entre presuntos y supuestos. Cómo dijimos, si la ciencia no tiene las plumas en la mano, no te va a decir el color de la gallina. Y es precisamente cómo deberían ser las cosas.

De igual forma, una entrevista con un icono de la astronomía no se desaprovecha. Se lee y se conoce el punto de vista sobre esta interrogante que a todos nos llama la atención.

ESA/HUBBLE & NASA, M. KASLIWAL, J. LEE/PHANGS-HST (Sebastian Carrasco/Europa Press)

La lógica de la vida en otros planetas

Para encontrarle una explicación a lo que representa nuestro planeta para la galaxia a la que pertenecemos, Mayor realiza un cálculo rápido en una respuesta a la pregunta del periodista del medio de comunicación Ara.

“La Tierra está en la Vía Láctea, que es una galaxia con 200.000 millones de estrellas, una de las cuales es el Sol. La Vía Láctea, como un todo, gira y está unida por la gravitación. La Tierra está a 30.000 años luz del centro. Así que coja una hoja de papel: 200.000 millones de soles en la galaxia multiplicados por miles de millones de galaxias es un número enorme. Así que la Tierra es como un grano de arena en el universo”.

Entonces, en base a este análisis, aunque sostenga que las próximas generaciones son las que tienen que responder la eterna pregunta de la vida en otros mundos, manifiesta que “hay planetas habitables y lo más lógico es que los haya habitados”, le dijo a La Vanguardia.

Mientras que en la entrevista con Ara sentenció: “Formamos parte de un sistema galáctico con 200 mil millones de estrellas. Pongamos, pues, que al menos haya unos 200 millones de lugares favorables a tener una vida parecida a la nuestra. Esto es todo. No es una prueba. Esta es una pregunta para la próxima generación”.