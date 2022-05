El misterio de los “bichos espaciales”: ¿Por qué Armstrong, Collins y Buzz Aldrin tuvieron que ser aislados tras volver de la Luna?

El honor de ser los primeros hombres en ir a la Luna, con la paradoja de terminar encerrados por un tres semanas al volver a la Tierra: todo por el miedo a los “bichos espaciales”. Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin “Buzz” Aldrin no pudieron disfrutar de un retorno como héroes, siendo tratados como parias.

Claro, lo de parias es una exageración: para 1969 no se sabía qué podían traer los miembros de la misión Apolo 11 desde nuestro satélite natural, así que debían aislarse por ese lapso de tiempo.

Neil Armstrong cortando la torta de su cumpleaños número 39

Armstrong, incluso, tuvo que celebrar su cumpleaños 39 sin poder recibir el abrazo de los suyos. Como se ve en las imágenes de ese día, cortando la torta, solo estuvo acompañado de otros miembros de la agencia aeroespacial, aislados también con ellos.

El temor era válido, así que, en medio del aburrimiento, Armstrong, Collins y Buzz Aldrin debieron cumplir con los requisitos de la NASA.

El paso a paso del aislamiento de Armstrong, Collins y Buzz Aldrin

Los tres astronautas tuvieron que ponerse un traje aislante, el llamado BIG (Biological Islation Garments), desinfectarse completamente y pasar por varios controles médicos. Estuvieron dos días y medio en un tráiler, denominado oficialmente Instalación de Cuarentena Móvil.

Ese tráiler sería conectado con el Laboratorio de Recepción Lunar, su lugar de alojamiento durante el resto de las semanas. Allí tendrían sus cuartos, una cocina, un salón, una biblioteca y salas de exámenes médicos.

Como se dijo previamente, no solo ellos permanecieron en cuarentena, sino otros miembros de la agencia que les ayudarían, además de analizar todo lo que trajeran desde la Luna. Escribió el New York Times en ese entonces: “Doce hombres están en cuarentena absoluta aquí por algo que, probablemente, no existe”.

El aislamiento de los tripulantes de la misión Apolo 11

Y tenía razón el diario, pero nadie lo sabía en ese entonces. La incertidumbre estaba a la orden del día en Houston.

“Inicialmente, la NASA pensó que todo lo que realmente necesitaba era una sala limpia para manejar el empaque de las muestras lunares en el vacío”, contó Judith Hayes, jefa de la división de investigación biomédica y ciencias ambientales de la NASA, a Space.

“Comenzaron a pensar mucho en esto, según tengo entendido. Dijeron: ‘Realmente nunca hemos hecho esto antes, así que no estamos realmente seguros’, aunque creo que la mayoría de los científicos no creían firmemente que podría haber un riesgo”.

La visita de Richard Nixon a los tres astronautas de la NASA

Justo al volver a la Tierra, recibieron al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Es famosa la imagen de los tres héroes encerrados y el mandatario bromeando con ellos, desde afuera.

Richard Nixon con Armstrong, Collins y Buzz Aldrin (MPI/Getty Images)

Al superar los 21 días de aislamiento, todos volvieron a su vida normal. Abrazaron a sus esposas e hijos, dedicándose a las labores de difusión e investigación en la NASA.

Evidentemente, no había “bichos lunares”. Pero, para prevenir, los integrantes de las misiones Apolo 11, 12 y 14 también pasaron por períodos de aislamiento. En la 13 se canceló por no poder cumplir con su objetivo.

Ya después de Apolo 14, la NASA se quedó tranquila: sabía que no había ningún tipo de vida en la Luna.