La NASA, criticada por un científico de Oxford: el mensaje a los extraterrestres puede ser “una idea terrible”

Hasta ahora es solo una propuesta, pero un equipo del Jet Lab de la NASA quiere actualizar el mensaje a los extraterrestres. El Beacon in the Galaxy (BITG) fue mostrado a finales de marzo. Pero no todos están de acuerdo con hacerlo.

Esta semana, Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad, de Oxford, criticó el planteamiento, considerándolo “una idea terrible”.

Recordemos: en 1974, los astrónomos enviaron el llamado Mensaje de Arecibo, desde el observatorio ubicado en Puerto Rico. Fue “la transmisión más poderosa jamás enviada deliberadamente al espacio”, como describe el instituto SETI de California.

Allí se veían, en imágenes, elementos básicos de la humanidad, como una figura de palo de un humano y algunos de los bioquímicos de la vida en la Tierra, además de los números del 1 al 10.

Pero para este año, científicos del Jet Lab de la NASA, liderados por el astrofísico Jonathan Jiang, propusieron una actualización. El de ahora incluiría conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio universal de comunicación, imágenes digitalizadas de la forma humana y la posición exacta de la Tierra.

Cuidado con los mensajes a los extraterrestres como el que proponen desde la NASA

Para el investigador Sandberg es “una idea terrible”, según conversó con The Telegraph.

“La principal cuestión es la proporción de civilizaciones pacíficas frente a civilizaciones hostiles. Tenemos muy poca información sobre si este número es alto o bajo, y tampoco hay consenso científico”.

Sandberg reconoce que el tema está desvirtuado al considerarse una broma, lo que hace “que muchas personas simplemente se nieguen a tomar en serio cualquier cosa relacionada con la búsqueda de vida extraterrestre”.

El mensaje que proponen desde la NASA llevaría incluso la dirección de la Tierra (Haitong Yu/Getty Images)

Con él coincide su compañero, Toby Ord, que en 2020 escribió un libro llamado The Precipice, en el que consideraba prudente un “debate público” antes de enviar mensajes a los extraterrestres.

“Dado que la desventaja (de encontrarse una civilización hostil) podría ser mucho mayor que la ventaja (de hallar una pacífica), no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto”, dijo Ord, citado por The Telegraph.