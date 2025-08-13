¡El gran error oculto de ‘Dragon Ball Z’ que solo los más geeks notaron! ¿Los creadores del anime no sabían contar?

El anime de ‘Dragon Ball Z’ tiene un error que ha pasado desapercibido por la mayoría de los fans, pero que los más observadores no perdonan. Un fallo de cálculo que se esconde en una de las batallas más épicas del arco de Célula y que pone en duda la cronología de la serie. ¿Los creadores del anime no sabían contar o hay una explicación más lógica? Te lo explicamos.

El error que nadie vio: Un fallo de cálculo en el infierno

El “gran error oculto” se encuentra en el arco de Célula, específicamente en el infierno. Después de que Goku se sacrifica para salvar la Tierra, el Saiyan llega al más allá y entrena en el Planeta Kaio con el Gran Kaio-sama.

Piccolo y Cell - Dragon Ball

En ese momento, se celebra un torneo de artes marciales en el inframundo, donde se enfrentan los guerreros más poderosos de diferentes galaxias. La pelea principal del evento es entre Goku y un guerrero de la galaxia del norte llamado Paikuhan.

El problema es que, mientras Goku está entrenando y peleando en el inframundo, la Tierra continúa su curso normal. La serie nos muestra que pasan un total de 7 años entre la derrota de Célula y el regreso de Goku para el 25º Torneo de Artes Marciales. Sin embargo, los fans notaron que, si se suman todos los eventos y días que se muestran en el infierno, el tiempo no cuadra, pues se muestra que los eventos duraron mucho más de lo que la lógica sugeriría.

Dragon Ball Z Saga de Cell.

¿Un error o una decisión creativa?

Los fans más críticos argumentan que los creadores del anime, al extender tanto la saga para dar tiempo a Akira Toriyama de avanzar en el manga, se perdieron en la cuenta de los días. Es un error que demuestra que el anime se desvió considerablemente del manga original, añadiendo arcos y peleas que no estaban en la versión original.

Por otro lado, los fans más protectores del anime argumentan que este “error” no es más que una licencia creativa para mostrar más del universo de Dragon Ball. Es una oportunidad para ver a Goku interactuar con otros personajes y demostrar su poder más allá de la Tierra, sin que necesariamente la línea de tiempo se vea afectada de forma drástica.

¿Un fallo de continuidad o un guiño a la audiencia?

Al final del día, el error no afecta el desenlace de la historia, pero sí es un recordatorio de que las adaptaciones tienen sus propias reglas. El anime, con el objetivo de mantener a la audiencia enganchada, tomó decisiones que no siempre coincidían con la visión original del autor.

Es un fallo que demuestra que, incluso en una obra maestra como ‘Dragon Ball Z’, los detalles a veces se pierden en la producción. Y un dato que solo los fans más geeks pueden utilizar para demostrar su conocimiento.