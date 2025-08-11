Los Sims 4 ha sido tan exitosos que le generó un problema a EA

Desde su lanzamiento en 2014, Los Sims 4 ha sido un fenómeno imparable: millones de jugadores, toneladas de packs de expansión y cientos de miles de mods que renuevan la experiencia constantemente. Sin embargo, ese éxito casi interminable se ha convertido en un dilema para Electronic Arts: ¿cómo ofrecer algo verdaderamente nuevo sin obligar a su fiel comunidad a abandonar todo lo que ha creado en estos once años?

¿Por qué no habrá Sims 5… por ahora?

Laura Miele, jefa de los juegos que no son deportes en EA, dejó las cosas muy claras en una charla con Variety: “No me gustaría que tuvieras que empezar desde cero y renunciar a todo lo que has comprado a lo largo de los años”.

Y es que imaginemos la frustración: más de 85 expansiones, mundos por desbloquear, miles de atuendos y mods, todo destinado a quedar obsoleto con un hipotético Sims 5. Para EA, eso sería un jarro de agua fría para la comunidad y un puñetazo a su propio negocio.

El Proyecto Rene y la gran renovación

En lugar de sacar un juego completamente nuevo, EA apuesta por Proyecto Rene, un ambicioso plan para mantener viva la franquicia:

Multijugador . Sí, finalmente podrás construir casas con amigos en tiempo real.

. Sí, finalmente podrás construir casas con amigos en tiempo real. Versión móvil . Para llevar a tus Sims en el bolsillo.

. Para llevar a tus Sims en el bolsillo. Juegos “acogedores”. Experiencias complementarias lanzadas en colaboración con Nintendo en Asia, orientadas a públicos que buscan partidas relajadas.

“La idea es actualizar y renovar toda esta tecnología, agregar modos de juego y refrescar la experiencia principal”, explica Miele. Básicamente, será como darle un motor nuevo a tu coche favorito sin tener que comprar uno distinto.

¿Qué implica renovar la tecnología base?

Cuando hablamos de “actualizar la tecnología”, no se trata solo de gráficos más bonitos:

Motor de juego mejorado. Rendimiento más estable y tiempos de carga reducidos. Interfaz de usuario modernizada. Menús más claros y accesibles para veteranos y novatos. Compatibilidad con mods. EA promete facilitar la integración de creaciones de la comunidad sin temor a que dejen de funcionar en futuras actualizaciones.

Esta “remodelación integral” suena tan ambiciosa como una mansión de cinco habitaciones en Brisa del Lago… pero también provoca inquietud: ¿seguirá siendo reconocible Los Sims 4 tras tanta obra mayor?

El dilema de la comunidad

Los fans llevan años coreando “¡Sims 5, por favor!”, cansados de ver cómo la base del juego empieza a mostrar arrugas pese a los parches constantes. Pero la realidad es que un salto generacional puro implicaría sacrificar expansiones, historias y mods de una década.

EA prefiere mantener el legado activo y evolucionarlo gradualmente.

Al final, los Sims no mueren; solo cambian de look. Y para muchos jugadores, ver cómo su mundo familiar se transforma sin perder sus creaciones es un escenario tan deseable como descubrir el vecindario perfecto para su próxima familia virtual.

La gran pregunta ahora es si este “Sims 4 Remaster Plus” cumplirá las expectativas… o si el ansiado Sims 5 terminará siendo inevitable en unos años.