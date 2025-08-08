Estas escenas de Dragon Ball son tan funables que sería imposible verlas hoy en día en TV abierta

Dragon Ball es historia pura del anime: peleas salvajes, personajes entrañables y un mundo que marcó a generaciones. Pero también es hija de su época. Lo que en los 80 y 90 pasaba como “humor picante” o “broma inocente”, hoy levanta cejas, threads en redes y comunicados del canal.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Estos villanos de Dragon Ball podrían haber sido derrotados con un deseo de Shenlong]

De Dragon Ball a Z, GT y Super, hay secuencias que, con el estándar actual, serían difícilísimas de ver en TV abierta sin tijera de por medio.

Goku y Krillin “consiguen” una chica para que Roshi los entrene

La presentación de Lunch/Launch llega con una condición que hoy sería imposible de justificar: el Maestro Roshi exige que le lleven una chica para aceptar a los chicos como alumnos. Aunque el gag termina “bien” para la historia, la premisa es tóxica a más no poder. Con la vara actual, ese episodio no pasa filtros.

Goku ofrece el beso de Bulma como moneda de cambio

En plena saga de Buu, Goku negocia con el Viejo Kai ofreciéndole un beso… de Bulma. Vegeta revienta de furia, y con razón. El chiste intenta canalizar el espíritu travieso del primer Dragon Ball, pero acá se siente especialmente desubicado, más cuando el propio Goku trata a su amiga como “premio” de negociación.

Mr. Popo y una controversia que no se apaga

Desde su debut, el diseño de Mr. Popo cargó con críticas por parecerse a caricaturas racistas del pasado. En algunos territorios llegaron a cambiarle el color de piel para evitar problemas. Más de treinta años después, sigue siendo una de esas decisiones de diseño que el anime moderno no repetiría ni a palos.

Oolong droga a sus compañeros y se disfraza de Bulma

En el arco de Pilaf, Oolong decide “resolver” un problema durmiendo a Goku y Bulma para robarles las Dragon Balls… y hasta la ropa interior. Entre disfraces y malentendidos, la escena remata con un momento aún más incómodo. Si esta presentación del personaje saliera hoy, se gana funa de temporada completa.

PUBLICIDAD

El Goku niño desnudo como gag recurrente

El anime mostró en más de una ocasión a Goku pequeño sin censura, y en GT volvió el recurso. En su momento ya generó recortes en dubs internacionales; con el estándar actual, ese tipo de escena no tendría cabida en emisiones abiertas ni por asomo.

El “método” de Goku para distinguir niños y niñas

En los primeros episodios, al no entender la diferencia de género, Goku recurre a “palpar” para identificar a las personas. Era un chiste de shock en los 80; hoy es obvio por qué resultaría inadmisible. Cualquier remake haría cirugía mayor a ese running gag.

El episodio 89 de Super: Roshi cruza todas las líneas

Intentar traer de vuelta los chistes del Roshi clásico salió pésimo. Su conducta con Yurin en Dragon Ball Super no solo es incómoda; es hostigamiento tal cual. Ni la narrativa intenta disfrazarlo de broma. Ese capítulo quedó marcado como uno de los más rechazados de la serie moderna.

Bulma adolescente “negocia” con Roshi por una Dragon Ball

La primera visita a la Kame House trae una escena muy recordada… por las razones equivocadas. Roshi pide ver la ropa interior de Bulma a cambio de una esfera. El remate, con un malentendido que la deja más expuesta de lo que cree, es de esas cosas que hoy detendrían una emisión en seco.

El General Blue y un cambio de adaptación para el olvido

En el manga, Blue es un villano carismático cuya orientación no define su maldad. El anime, en cambio, lo llevó hacia una insinuación pedófila en un crossover con Dr. Slump. Esa mezcla es inaceptable y ensucia a un antagonista que no lo necesitaba para funcionar.

Dolltaki y Pan en GT: el punto más bajo

El villano convierte gente en muñecos y “juega” con ellos; cuando el objetivo es Pan, la incomodidad se dispara. Desvestir a una niña como parte de la “broma” es simplemente indefendible. Es, probablemente, la secuencia más funable de toda la franquicia.

Te puede interesar: [Insecto: Estas son 10 veces en las que Vegeta se robó el protagonismo en Dragon Ball]

Dragon Ball es un clásico, pero ningún clásico está exento de revisión. Ver estas escenas hoy nos recuerda que el humor cambia, que los límites importan y que hasta las obras más queridas pueden y deben actualizarse. El legado de Goku y compañía no se borra; se contextualiza.

Y si vuelven con nuevas entregas, mejor aún si dejan estos “chistes” en el pasado donde pertenecen.