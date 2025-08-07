Insecto: Estas son 10 veces en las que Vegeta se robó el protagonismo en Dragon Ball

Vegeta empezó como el malo malísimo de la Saga Saiyajin, pero terminó convertido en héroe (y papá modelo… más o menos). Entre un orgullo digno de telenovela y un poder que nunca se queda quieto, cada arco le regala alguna escena de “mic drop” que deja al resto del elenco mirando con cara de emoji sorprendido.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Estos villanos de Dragon Ball podrían haber sido derrotados con un deseo de Shenlong]

Ponte el traje de combate, que aquí recordamos 10 instantes en los que el Príncipe eclipsó al mismísimo protagonista.

El debut del Super Saiyajin

Gokú se desmaya del virus cardíaco y Vegeta aparece sonriendo: se “estrena” como Super Saiyajin y despacha al robot arrancándole los brazos. Primer KO, primera vez por encima de Kakarotto. Historia pura.

Decapitando a Guldo

Namek arde, Guldo paraliza el tiempo… hasta que Vegeta mete cuchillo láser y ¡zas! ¡cabeza fuera! Primer guiño de que quizá —solo quizá— podía ser aliado.

“Super Vegeta” humilla a Cell Semiperfecto

Tras la Cámara del Tiempo, Vegeta se autoproclama “Super” y juega tenis con Cell. Su ego le hace cometer el error de dejarlo transformarse, pero durante un episodio completo es el rey indiscutible.

Entrada triunfal en El Regreso de Cooler

Gokú está rodeado por un ejército de Meta-Cooler hasta que un aura azul irrumpe: Vegeta. Primera aparición suya en las películas y directo a salvar el día a patadas metálicas.

PUBLICIDAD

Explosión Final contra Majin Buu

Pose dramática, abrazo a Trunks, petición de “cuida a mamá” y kaboom: sacrifica su vida con la Explosion Final. No lo logra, pero nadie duda de su espíritu. Momentazo pañuelo.

Super Saiyajin 4 al rescate en Dragon Ball GT

Desaparecido casi toda la serie, vuelve con bigote afeitado y cola nueva para alcanzar SSJ4 y darle a Gokú la dupla perfecta contra Omega Shenron. ¿Y de paso? Nace Gogeta SSJ4.

Fisión Espiritual Forzada vs. Moro

En Super, Vegeta aprende truco Yardrat: le succiona la energía robada al mago, vapuleándolo y demostrando que también sabe estudiar (cuando quiere).

Azul Evolucionado y el cabezazo a Toppo

Torneo del Poder: Toppo modo Dios de la Destrucción lo arrasa todo… hasta que Vegeta empuja su forma Blue más allá del límite, aguanta su propio sacrificio y elimina al coloso del Universo 11.

¡Al fin Super Saiyajin 3! en Dragon Ball Daima

Nunca lo vimos en Z ni en Super, pero en Daima Vegeta se deja crecer la melena y fulmina al Tamagami N.º 2 como si nada. Más vale tarde que nunca, ¿no?

Ultra Ego contra Granolah

Cansado de copiar a Gokú, el príncipe se inventa su propia versión divina: Ultra Ego. Cabeza rapada, aura púrpura y la máxima de “cuanto más daño recibo, más pego”. Vegeta 100 % auténtico.

Te puede interesar: [Dragon Ball Daima hizo cosas bastante mejor que Dragon Ball Z: Estas son algunas]

Vegeta ha pasado de villano arrogante a héroe orgulloso, pero nunca dejó de robar foco. Y mientras exista un nuevo enemigo (o un nuevo nivel de poder), habrá otro “¡Insecto!” aguardando en el guion.