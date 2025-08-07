¡Afila tu katana! Demon Slayer: Castillo Infinito ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica

Después de una intensa espera, los fans de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pueden celebrar. La película “Castillo Infinito” ya tiene una fecha oficial de estreno en toda Latinoamérica, un anuncio que ha hecho vibrar a la comunidad otaku. Prepárate para unirte a Tanjiro, Nezuko y a los Pilares en lo que promete ser un viaje lleno de acción, drama y los impresionantes combates que ya son el sello de la franquicia.

El regreso de Tanjiro: Lo que nos espera en el Castillo Infinito

El arco del Castillo Infinito es uno de los más importantes y esperados por los seguidores del manga.

Tanjiro Kamado - Demon Slayer

En este filme, que es la primera entrega de una épica trilogía, veremos a los cazadores de demonios enfrentarse a su destino final dentro del icónico laberinto del Castillo Infinito, la dimensión interconectada creada por Muzan Kibutsuji.

La película promete no solo espectaculares escenas de acción con la animación de primer nivel de Ufotable, sino también momentos de gran peso narrativo que definirán el futuro de la historia. Será una experiencia cinematográfica que sumergirá a los espectadores en la batalla definitiva contra los demonios más poderosos y un momento crucial para el desarrollo de los personajes principales.

Podrían ir 10 años a prisión por compartir el tráiler del Castillo Infinito

La batalla definitiva: Un viaje al corazón del Laberinto de Muzan

Este arco es la culminación de la saga y representa la confrontación final contra las Doce Lunas Demoníacas y, en última instancia, contra su líder, Muzan Kibutsuji. El Castillo Infinito no es solo un lugar físico; es una dimensión que cambia y se deforma constantemente, diseñada para ser la fortaleza inexpugnable del enemigo. Los Cazadores de Demonios se verán obligados a separarse y enfrentar sus propios demonios (literales y metafóricos), en un laberinto donde cada decisión podría costarles la vida.

Nezuko Kamado y Muzan Kibutsuji - Demon Slayer Kimetsu No Yaiba

La película aprovechará al máximo la reputación de Ufotable para la animación de alta calidad, transformando cada técnica de respiración y cada duelo con espada en una obra de arte visual. La coreografía de las peleas, la fluidez de los movimientos y los efectos de luz y sonido prometen ser una experiencia sensorial que solo el cine puede ofrecer.

Los fans pueden esperar una adaptación que haga justicia al material original y que eleve el nivel de las expectativas para el futuro de la animación japonesa. Además, la duración de la película es de 155 minutos, lo que garantiza una adaptación profunda y fiel a los momentos cruciales del manga.

Demon Slayer: el Castillo Infinito. Captura de pantalla.

Elenco de voces: Los héroes y villanos que regresan

Aunque los detalles del elenco de doblaje al español aún no se han confirmado por completo, se espera que los talentosos actores de voz que han dado vida a los personajes en el anime regresen para la versión cinematográfica. Los fans pueden anticipar el regreso de las voces originales de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y los Pilares, lo que garantizará la continuidad y la emoción que ya conocemos. Esta película, distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, estará disponible tanto en japonés con subtítulos como con doblaje al español.

El grito de los fans: Una fecha de estreno simultánea en la región

La noticia más emocionante para los fanáticos es que no tendrán que esperar. La película Demon Slayer: Castillo Infinito se estrenará en Latinoamérica el 11 de septiembre de 2025.

Aquí tienes la lista de los países confirmados y la fecha de estreno:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Centroamérica

Caribe

Esta estrategia de lanzamiento demuestra la importancia del mercado latinoamericano para el anime y es una victoria para todos los seguidores que podrán disfrutar de la película al mismo tiempo que sus pares en otras partes del mundo.