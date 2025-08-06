¡La verdad oculta! Cell llegó muy tarde a Dragon Ball Z porque su villano original era otro

La historia detrás de uno de los villanos más icónicos de Dragon Ball Z, el temible Cell, no es tan perfecta como su diseño. La cruda verdad es que este ser bio-orgánico, con su diseño aterrador y su personalidad fría, llegó muy tarde a la saga porque su creador, Akira Toriyama, tuvo que pasar por un tortuoso proceso creativo. Prepárate para descubrir la historia de los villanos que no fueron y cómo la presión editorial dio a luz al “ser perfecto” que conocemos.

La fatiga del mangaka: La saga de los Androides y la búsqueda de un enemigo digno

La saga de los Androides es, sin duda, una de las más complejas y emocionantes de Dragon Ball Z. Con la llegada de los Guerreros Z al futuro apocalíptico, la tensión estaba al máximo. Sin embargo, detrás de bambalinas, el proceso no fue tan fluido. Según lo resalta el portal Meristation, Toriyama experimentó una profunda frustración al intentar crear a los villanos perfectos para esta historia. Su editor de aquel entonces, Kazuhiko Torishima, fue el principal crítico de sus propuestas, exigiendo un villano que fuera realmente memorable y que estuviera a la altura de la historia.

Cell y androide Número 17 Dragon Ball Z

Toriyama, bajo esta presión constante, tuvo que desechar varias ideas. Esto demuestra que incluso los genios creativos no están exentos de la necesidad de un feedback crítico y, en ocasiones, de un empujón para ir más allá de lo evidente. El primer villano que se imaginó, de hecho, iba a ser radicalmente distinto de lo que terminó siendo el resultado final de la saga.

Los villanos que no fueron: La incómoda “pareja de jubilados” y los “mocosos”

El primer intento de Toriyama para la saga de los Androides fue con el Dr. Gero y Androide 19, una pareja que a su editor no le pareció nada intimidante. Según Torishima, eran “un gordito y un anciano”, y no se sentía atraído por ellos como antagonistas principales. Esto llevó a Toriyama a cambiar de rumbo y crear a la icónica pareja de Androide 17 y Androide 18. Si bien su diseño era mucho más moderno y atractivo, el editor tampoco se sintió convencido, catalogándolos como simples “mocosos”.

Esta crítica constante, lejos de desanimar a Toriyama, lo impulsó a crear algo totalmente diferente. Ya no se trataba de diseñar un villano “convencional”, sino de un ser que encarnara la perfección y el terror. De esta frustración creativa nació la idea de Cell, un ser bio-orgánico, con una capacidad de absorción y un diseño que era una mezcla de terror y fascinación.

Dragon Ball Z Saga de Cell.

Un villano perfecto para una historia perfecta: El nacimiento de Cell

Con Cell, Toriyama encontró la fórmula que tanto buscaba. Este villano no solo era aterrador en su diseño y letal en sus habilidades, sino que su propia existencia le daba una nueva capa de profundidad a la historia. La idea de que Cell fuera el resultado de la absorción de los otros androides, y su búsqueda obsesiva por alcanzar su “forma perfecta”, le dio un propósito que sus predecesores no tenían. Se convirtió en un ser que evolucionaba a la par de la trama, y cuyo poder se sentía como una amenaza genuina para los Guerreros Z.

El proceso creativo detrás de Cell es un testimonio de cómo las ideas a veces necesitan ser empujadas, criticadas y reconstruidas para alcanzar su máximo potencial. La historia de la saga de los Androides no habría sido la misma sin la intervención del editor y la tenacidad de Toriyama. La saga que se desarrolló fue un éxito por una razón clave: el villano principal era, de hecho, perfecto.