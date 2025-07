¿Se está acabando la exclusividad? Sony haría el mismo movimiento criticado de Xbox

Tras el debate generado en 2024 por la llegada de Forza y otros exclusivos de Xbox a la PS5, Sony acaba de publicar en su portal interno una oferta para un “Director Global de Multiplataforma y Gestión de Cuentas”. El cargo implica diseñar la estrategia comercial de los juegos de PlayStation Studios en Xbox, Nintendo Switch, Steam, Epic y móviles, una jugada destinada a hacer sus títulos first-party tan accesibles como los de Microsoft.

El giro multiplataforma que rompe el molde

Sony ya había abierto la puerta al PC con Horizon Zero Dawn, Days Gone o God of War, y permitió el cross-play de Helldivers 2 con Xbox. Pero nunca antes se había planteado de forma tan clara un plan para lanzar sus mayores franquicias—The Last of Us, Horizon, God of War—en las consolas de la competencia.

Esta oferta de empleo deja entrever que ese plan será corporativo y no un experimento aislado.

De exclusivas de hardware a caballo de software

La guerra de consolas se sustenta en hardware + exclusivos. Microsoft desmontó esa fórmula al llevar Forza Horizon 5 e Indiana Jones a la PS5, argumentando que su futuro está en software y servicios (Game Pass) más que en la caja.

Sony, al buscar un director dedicado a multiplataforma, muestra que también ve la venta de juegos por separado como un motor de ingresos prioritario, en un mercado de videojuegos cada vez más saturado.

¿Solo live-services o grandes lanzamientos?

Algunos analistas apuntan a que Sony podría reservar sus sagas más icónicas para mantener la “sensación PlayStation” y centrarse en juegos como servicio (GaaS), títulos gestionados por terceros—pensemos en MLB The Show— o títulos menores.

Sin embargo, la mención expresa de Xbox y Switch en la vacante abre la puerta a cualquier gran exclusiva first-party, lo que representaría un cambio de filosofía radical.

Riesgos y oportunidades del movimiento

Riesgo de devaluar la consola : como ocurriera con Xbox, los fans podrían preguntarse “¿para qué comprar PS6 si el exclusivo sale en todas partes?”

: como ocurriera con Xbox, los fans podrían preguntarse “¿para qué comprar PS6 si el exclusivo sale en todas partes?” Oportunidad de expandir la base : llegar a millones de jugadores en otras plataformas incrementa ventas de software, Merch y suscripciones (PS Plus).

: llegar a millones de jugadores en otras plataformas incrementa ventas de software, Merch y suscripciones (PS Plus). Fortalecer la marca PlayStation: el legado de sus IPs trasciende la máquina y se convierte en una potencia global de entretenimiento.

Sony baraja así la misma jugada criticada de Xbox: ante la madurez del mercado, el software supera al hardware, y la clave está en que tus juegos estén disponibles “allá donde juegues”.

¿Se acabó la era de los exclusivos por consola? El tiempo lo dirá, pero el tablero se acaba de mover y la partida promete ser más abierta que nunca.