¡La leyenda no muere! Aunque Ozzy Osbourne nos dejó, su espíritu rockero vivirá para siempre en los videojuegos

Desde ser un guía de metal hasta sonar en estadios virtuales, Ozzy Osbourne trascendió los escenarios para conquistar nuestras pantallas. Repasamos la huella gamer de una estrella cuya leyenda continuará sonando en bucle en nuestros videojuegos favoritos.

PUBLICIDAD

Más sobre Ozzy: ¡Luto en el rock! Fallece Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas y leyenda inmortal del heavy metal

La noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne a los 76 años ha conmocionado al planeta. Su impacto en la música es innegable, habiendo cofundado Black Sabbath y forjado una carrera solista legendaria que definió el heavy metal.

Ozzy Osbourne. Fuente: Instagram @ozzyosbourne.

Sin embargo, la figura de Ozzy va más allá de los discos y los conciertos. Su personalidad excéntrica, su resiliencia y su capacidad para convertirse en un ícono cultural lo llevaron a lugares inesperados, incluyendo un puñado de videojuegos donde su espíritu rockero encontró un nuevo hogar.

De “Príncipe de las Tinieblas” a guía en el gaming

Si hay un juego donde Ozzy Osbourne brilló con luz propia (o, mejor dicho, con oscuridad propia), ese es Brütal Legend (2009). Desarrollado por Double Fine Productions y con Jack Black como protagonista, este juego de acción y estrategia es una carta de amor al heavy metal. Y quién mejor para ser el guía de los jugadores que el mismísimo Ozzy.

En un papel crucial, el artista prestó su voz al Guardián del Metal, una misteriosa y poderosa figura que orientaba a Eddie Riggs (el personaje de Jack Black) en su aventura a través de un mundo forjado por la música metal. Su participación fue una bendición para los fans y una joya para el juego.

Pero no fue su única incursión. En 2020, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum “Ordinary Man”, Ozzy lanzó su propio y peculiar Legend of Ozzy, un juego arcade de 8 bits disponible en línea.

PUBLICIDAD

En este título retro, los jugadores controlaban un avatar de Ozzy con cabeza de murciélago, esquivando monstruos y recolectando objetos. Un divertido guiño a uno de los momentos más infames (y rockeros) de su carrera.

La banda sonora de nuestras vidas gamer: De Guitar Hero a Madden NFL

La música de Ozzy Osbourne, tanto en solitario como con Black Sabbath, es tan potente que ha sido una elección natural para las bandas sonoras de numerosos videojuegos. Los juegos de ritmo fueron su escenario digital más recurrente:

Guitar Hero y Rock Band (varios títulos): Es casi imposible imaginar estas franquicias sin los riffs icónicos de Ozzy. Canciones como “Crazy Train”, “Paranoid”, “Children of the Grave” y “Miracle Man” han hecho vibrar a millones de jugadores, permitiéndoles sentirse como estrellas de rock por un momento. En algunas versiones de Guitar Hero: World Tour, incluso se podía jugar con el propio Ozzy como personaje desbloqueable.

Madden NFL (varias ediciones): Quizás la aparición más sorprendente para algunos, pero el poder de “Crazy Train” trascendió géneros y se convirtió en un himno motivacional para el fútbol americano virtual. La canción ha sonado en los menús y durante los partidos de múltiples entregas de la popular saga de la NFL de EA Sports, inyectando adrenalina a los encuentros.

Como señaló un veterano desarrollador de videojuegos que colaboró con músicos: “La música de Ozzy tiene una energía brutal que se traduce perfectamente al gaming. No solo es su voz; es toda la actitud, la épica y la rebelión que transmite. Era un ‘fit’ natural para muchos títulos que buscaban esa vibración."

La partida de Ozzy Osbourne es una pérdida inmensa para el mundo de la música, pero su legado, como el de toda leyenda, es inmortal. Gracias a los videojuegos, las nuevas generaciones podrán seguir descubriendo su voz y su impacto, mientras que los fans de siempre podrán revivir momentos épicos con el Príncipe de las Tinieblas en sus pantallas. Su música seguirá resonando, y su espíritu gamer seguirá pateando traseros en el universo digital.

Los videojuegos que el Príncipe de las Tinieblas ha conquistado

1.- Brütal Legend (2009): Esta es, sin duda, la aparición más destacada de Ozzy en un videojuego. En este aclamado juego de acción y estrategia con un fuerte componente de heavy metal, Ozzy presta su voz al personaje del “Guardián del Metal”, una figura mística que sirve como mentor para el protagonista, Eddie Riggs (interpretado por Jack Black). Su rol es clave y su voz inconfundible añade una capa extra de autenticidad a la estética rockera del juego.

2.- Legend of Ozzy (2020): Ozzy Osbourne lanzó su propio videojuego arcade de 8 bits en línea, coincidiendo con su álbum “Ordinary Man”. En este juego retro, los jugadores controlaban un avatar de Ozzy con cabeza de murciélago, que debía evitar monstruos y recolectar gotas de sangre y monedas. Era una experiencia curiosa y un guiño divertido a su icónica “mordida” de murciélago.

3.- Guitar Hero y Rock Band (varios títulos): Como era de esperar, la música de Ozzy y Black Sabbath ha sido un elemento básico en los populares juegos de ritmo. Canciones como “Crazy Train”, “Paranoid”, “Children of the Grave” y “Bark at the Moon” han aparecido en títulos como:

Guitar Hero III: Legends of Rock (“Paranoid”)

Guitar Hero: World Tour (como personaje jugable en algunas versiones y con varias canciones)

Guitar Hero: Warriors of Rock (“Children of the Grave”)

Rock Band 3 (“Crazy Train”)

Rock Band 4 (“Miracle Man”)

4.- Madden NFL (varios títulos): Sorprendentemente, el Príncipe de las Tinieblas también se coló en el campo de fútbol americano. Su emblemática canción “Crazy Train” ha sido incluida en las bandas sonoras de varias ediciones del popular simulador de la NFL de EA Sports, como Madden NFL 10, Madden NFL 12, Madden NFL 25, y otros, sonando mientras los jugadores se preparan para la acción.

5.- Iron Man 2 (juego móvil, 2010): Ozzy prestó su voz al personaje de Iron Man en la versión para móviles (J2ME) de este juego, un dato curioso que une al ícono del metal con el superhéroe de Marvel. Y no olvidar, lo clave que es la música de Black Sabbath para Iron Man.

6.- Ozzy Osbourne Video Slots: También ha inspirado tragamonedas de casino online, con el juego “Ozzy Osbourne Video Slots” de NetEnt, que incorpora su música e imaginería en la experiencia de juego.

¿Recuerdas otros?