Review | ¡Un mes con Nintendo Switch 2! ¿Es la consola que necesitábamos o solo una “evolución”?

Después de un mes intenso con la nueva consola de Nintendo en las manos (y en el dock), es hora de poner las cartas sobre la mesa. La Nintendo Switch 2 llegó el pasado 5 de junio. ¿Pero cumple las expectativas del gamer moderno o es solo una actualización “sutil” que sabe a poco? Aquí te contamos nuestra experiencia tras 30 días de juego continuo.

El lanzamiento de una nueva consola de Nintendo siempre es un evento. Y la Nintendo Switch 2, que aterrizó hace poco más de un mes, no fue la excepción. Tras años de rumores, filtraciones y especulaciones, finalmente tenemos entre nosotros la sucesora de la híbrida más exitosa de la historia. En FayerWayer la hemos exprimido a fondo en modo portátil, en modo sobremesa y, sí, incluso en esos momentos “secretos” bajo las sábanas. La pregunta clave es: ¿Vale la pena el salto?

Lo que brilla con luz propia: Pantalla, rendimiento y los nuevos Joy-Con

Desde el primer encendido, hay cosas que saltan a la vista. Como apunta el análisis inicial de Xataka y hemos podido comprobar, la pantalla es notablemente mejor. Con su mayor tamaño (que algunos análisis la sitúan en unas 7.9 pulgadas) y la mejora en resolución (se rumorea que puede alcanzar 1080p en portátil y 4K cuando está en el dock), los juegos se ven más nítidos y vibrantes. Ese salto de calidad visual, especialmente si vienes de la Switch original o incluso del modelo OLED (que ya era un salto visual importante), es innegable.

Pero no todo es la pantalla. El corazón de la Switch 2, con su nuevo procesador (posiblemente un Nvidia T239 personalizado), se siente. Los tiempos de carga son más cortos, las texturas se ven mejor y los framerates son más estables en títulos exigentes. Juegos que antes hacían sufrir a la Switch original, ahora corren con una fluidez que te saca una sonrisa. No esperes gráficos de PS5 o Xbox Series X, pero sí una experiencia Nintendo mucho más pulida.

Y luego están los Joy-Con. El cambio a un sistema de acople magnético es uno de esos detalles ingeniosos que marcan la diferencia. Se sienten más robustos, el “click” es satisfactorio y eliminan la preocupación por el temido drift que plagó a la generación anterior. Además, su ergonomía parece haber mejorado ligeramente, haciendo las sesiones de juego más cómodas, incluso en esas maratones épicas.

La otra cara de la moneda: ¿Demasiado continuista?

Aunque las mejoras son palpables, la Nintendo Switch 2 no es una “revolución” como lo fue su predecesora. Es una evolución, y para algunos, quizá demasiado conservadora. La compatibilidad total con el catálogo de juegos de la Switch original es una bendición para tu cartera (y tu biblioteca), pero también significa que, de momento, no hay un killer app exclusivo que justifique por sí solo la compra, más allá de las mejoras gráficas en títulos existentes. Estamos a la espera de Donkey Kong Bannanza, porque sentimos que Mario Kart World no es suficiente por si solo para decir “Sí, necesito pasar urgente a la próxima generación”.

El diseño general es muy similar, y si bien esto facilita la transición, también le quita un poco el factor “¡wow!” de lo completamente nuevo. El precio, que se rumoreaba rondaría los 400 dólares, ha sido un punto de debate, especialmente si consideramos que algunas de sus características, aunque mejoradas, ya las esperábamos. Es MUCHO más alto, casi cercano al doble del valor: con Mario Kart World en Chile se acerca a casi los 700 dólares (689.990 CLP). En otras cosas, el “modo ratón” en los Joy-Con, por ejemplo, es una curiosidad, pero aún no ha demostrado su utilidad masiva en el día a día.

El veredicto tras un mes: ¿La compra inteligente o una mejora incremental?

Tras un mes de convivir con la Nintendo Switch 2, la conclusión es clara: es una consola excelente y una mejora sustancial respecto a su predecesora. Si no tienes una Switch o tu modelo actual ya está pidiendo la jubilación, el salto es casi obligatorio. Disfrutarás de un rendimiento superior, una pantalla fantástica y unos controles más fiables.

Sin embargo, si eres un usuario de Switch OLED y no te urge la novedad, la decisión es más personal. Las mejoras existen y son bienvenidas, pero la verdadera magia de la Switch siempre ha estado en su concepto híbrido y en los juegos que ofrece. La Switch 2 refina esa experiencia, la pule y la prepara para los próximos años de innovaciones de Nintendo, pero el verdadero desafío será ver cómo el catálogo de juegos exclusivos de “segunda generación” aprovecha al máximo su potencial. Nintendo ha puesto los cimientos para un futuro prometedor; ahora le toca a los desarrolladores construir el castillo.