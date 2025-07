The Last Of Us 2 agregó un nuevo modo de juego “a prueba de tontos”

The Last of Us Part II

Entre saltos al pasado, flashbacks emocionales y momentos clave que cambian el rumbo de los personajes, The Last of Us Part II se convirtió en uno de los juegos narrativamente más complejos de su generación. Ahora, con la llegada de un nuevo modo de juego, Naughty Dog busca facilitar la experiencia para quienes prefieren que la historia vaya “de A a B”.

PUBLICIDAD

Tepuede interesar: [La Nintendo Switch 2 podría ejecutar juegos de Xbox Series S sin problema, dice un experto]

El caos narrativo, ahora en orden lógico

Con la versión remasterizada para PS5 y una actualización disponible también en PC, The Last of Us Part II incluye desde ahora el llamado modo cronológico. Esta nueva opción permite jugar la historia en orden lineal, sin los saltos temporales que caracterizaban al juego original.

Todo arranca desde el principio... y sigue hacia adelante, sin más.

El modo está pensado para quienes se sintieron algo perdidos entre los cambios de tiempo o confundidos por las diferencias entre el videojuego y su adaptación televisiva.

Según explicó el propio estudio, la intención original era jugar con la estructura para potenciar emociones, pero también entendían que ver todo en orden puede ofrecer otra perspectiva.

Cómo activar el modo cronológico

Activarlo es bastante simple. Solo hay que seguir estos pasos:

PUBLICIDAD

Actualizar el juego: Instalar el parche 2.1.0 en PS5 o el 1.5 en PC. Entrar al menú principal: Iniciar el juego normalmente. Elegir “Nueva Partida”: Allí aparecerá la opción “Modo Cronológico”. Seleccionar y disfrutar: Ajustar dificultad, preferencias y comenzar una historia sin saltos temporales.

Este modo permite seguir el desarrollo de los eventos tal como ocurrieron en el mundo del juego. Así, momentos como el regalo de la guitarra a Ellie, o los recorridos paralelos de Ellie y Abby por Seattle, adquieren una continuidad distinta, quizá más clara y directa para muchos jugadores.

¿Modo para novatos o mirada alternativa?

Aunque algunos lo llaman “modo para despistados”, lo cierto es que esta versión cronológica ha sido recibida con curiosidad tanto por veteranos como por recién llegados.

Ver los eventos sin alteraciones puede ofrecer una nueva lectura de los personajes y sus decisiones, y conectar emocionalmente de otra forma con los acontecimientos.

Tepuede interesar: [¿Poké Papa? A León XVI le regalaron una carta Pokémon y autografió otra]

En palabras de Naughty Dog: “siempre nos preguntamos cómo sería experimentar esta historia de forma cronológica. Y ahora, por fin, podemos responder a esa pregunta”.