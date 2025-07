¿Dragon Ball Super está en coma? La pausa ya es crítica

¡Alerta para los fans de Dragon Ball! Si eres de los que religiosamente revisaba cada mes si había un nuevo capítulo del manga de “Dragon Ball Super”, tenemos noticias que te van a doler más que un Kamehameha a quemarropa. Lo que empezó como un “pequeño descanso” se ha convertido en una pausa que ya es seriamente preocupante. La detención de la serie se está extendiendo de una manera que tiene a los fans con los pelos de punta, y para colmo, su dibujante, Toyotaro, ¡ya está metido en otro proyecto de manga!

El silencio en el universo de Dragon Ball: Una pausa que no termina

Desde que la saga de Granolah el Superviviente (o la que le siguió, dependiendo de cómo lleves la cuenta) terminó, los fans esperaban un breve respiro antes de que Goku, Vegeta y compañía se embarcaran en su próxima aventura cósmica. Pero ese respiro se ha alargado, y alargado, y alargado... más de lo que nadie hubiera imaginado. Lo que en el mundo del manga suele ser una pausa para la planificación o el descanso, en el caso de “Dragon Ball Super” está rozando lo alarmante.

La preocupación no es infundada. Como bien apunta el medio Espinof, una interrupción tan prolongada sin una fecha de retorno clara o un anuncio sobre el futuro de la serie, suele ser señal de que algo gordo está pasando detrás de bambalinas. ¿Problemas creativos? ¿Reorganización de la historia? ¿O algo más definitivo que nadie quiere pronunciar en voz alta? El silencio de los responsables de la editorial y los creadores solo alimenta las teorías de conspiración y el miedo a que el manga, tal como lo conocemos, entre en un limbo indefinido.

Toyotaro se “escapa” con un nuevo manga: ¿Se acabó la paciencia?

Y para echarle más leña al fuego de la incertidumbre, la gota que colma el vaso de la preocupación es la confirmación de que Toyotaro, el dibujante encargado de plasmar las aventuras de “Dragon Ball Super” desde hace años, ¡ya está trabajando en un manga completamente nuevo!

Este nuevo proyecto, que no tiene nada que ver con el universo de Dragon Ball, ha encendido todas las alarmas. Si el dibujante principal de una serie tan exitosa está dedicando su tiempo a otra historia, ¿significa que “Dragon Ball Super” está en un segundo (o tercer) plano indefinido? ¿O peor aún, que el proyecto original está en una detención tan larga que la editorial decidió darle luz verde a Toyotaro para que no se quede de brazos cruzados? Esta situación no es común para un manga activo y exitoso, y es lo que realmente tiene a la comunidad saiyajin al borde del colapso.

¿Adiós a Goku y Vegeta... por ahora?

El destino de “Dragon Ball Super” está ahora más en el aire que la Nube Voladora. Una pausa prolongada sumada a la implicación de su dibujante en un nuevo proyecto, genera un panorama poco alentador para los que esperaban ver a Goku alcanzar una nueva fase de ultra instinto o a Vegeta dominar una técnica ancestral de los Dioses de la Destrucción.

Por ahora, solo queda esperar y cruzar los dedos. Mientras tanto, nos toca revivir los viejos capítulos, teorizar sin parar en los foros y quizás, echarle un vistazo al nuevo trabajo de Toyotaro para ver si nos consuela un poco. Pero la pregunta es inevitable: ¿volveremos a ver a nuestros guerreros Z favoritos en acción, o tendremos que conformarnos con el anime y los videojuegos mientras el manga sigue en modo “siesta cósmica”?

¿Crees que “Dragon Ball Super” volverá pronto o esta detención es el principio del fin?