¡Netflix se baja del juego! Más de 20 títulos desaparecen de su catálogo gamer

Si pensabas que Netflix era tu paraíso infinito donde podías pasar de ver el último dorama a viciar con un jueguito sin salir de la app, tenemos noticias que te van a doler. Parece que el gigante del streaming está haciendo una “limpieza de inventario” y no precisamente de esas que te dejan más espacio en el armario. ¡Prepárense, porque más de 20 juegos móviles van a desaparecer de su catálogo! Sí, como lo oyes. Si tenías algún título favorito ahí, es hora de ir despidiéndose. El hacha ha caído y viene con fecha límite.

El gran recorte: ¿Por qué Netflix está borrando juegos?

Desde que Netflix se metió de lleno en el mundo de los videojuegos en 2021, la promesa era clara: ofrecer juegos exclusivos y sin anuncios, incluidos con tu suscripción. Y para ser justos, nos han traído joyas como los basados en Stranger Things o títulos indie de gran calidad. Pero, como todo en el universo digital, lo que un día está, al otro podría no estar. La decisión de eliminar más de 20 juegos responde a varias razones que, si bien Netflix no detalla con una lista de la compra, podemos intuir.

Interfaz de Netflix Games en la plataforma de contenido en 'streaming' NETFLIX GAMES (Noelia Murillo/Europa Press)

Una de ellas es, sin duda, la eficiencia y la optimización del catálogo. No todos los juegos tienen el mismo éxito, el mismo engagement o el mismo retorno de inversión. Es probable que Netflix esté analizando qué títulos realmente atraen y retienen a los usuarios y cuáles simplemente ocupan espacio digital. Esto es parte de la estrategia de “contenido rotativo” que ya conocemos de sus series y películas: entra y sale material constantemente. También podría haber factores como acuerdos de licencia que expiran, o el deseo de enfocarse en desarrollar y adquirir nuevos juegos que encajen mejor con su visión a futuro del gaming. Al final del día, Netflix es un negocio, y si algo no está funcionando como esperan, ¡fuera!

La lista negra: ¿Qué juegos se van y cuándo los extrañarás?

Ahora viene la parte que más nos duele. No todos los juegos han sido salvados de la purga. Aunque Infobae no ha revelado la lista completa (Netflix no suele hacer comunicados grandilocuentes sobre los juegos que retira), se sabe que la eliminación comenzará a hacerse efectiva a partir de finales de julio de 2025. Esto significa que tienes un tiempo limitado para terminar ese nivel pendiente o disfrutar por última vez de ese juego que tanto te enganchó. Es una llamada de atención: si tienes un juego de Netflix que te gusta, ¡júégalo ya antes de que sea demasiado tarde!

Netflix Games

Estos recortes sugieren que Netflix está reevaluando su estrategia en el sector de los videojuegos. Podrían estar planeando lanzar títulos más grandes, más integrados con sus IPs principales, o simplemente priorizar la calidad sobre la cantidad. Lo que está claro es que su apuesta por el gaming sigue en pie, pero con una visión más depurada y selectiva. Así que, no es un adiós definitivo a los juegos en Netflix, sino una especie de “reinicio de fase” donde solo los más aptos (o los que ellos decidan) sobrevivirán.

¿Es el fin de una era o el inicio de una mejor?

Este movimiento nos deja con la incertidumbre, pero también con la expectativa. ¿Será esta limpieza el preámbulo para la llegada de juegos más grandes, más esperados, o incluso para una experiencia de juego más robusta y pulida? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, nos toca decir adiós a algunos de esos compañeros de vicio digital y cruzar los dedos para que los que lleguen sean aún mejores.

Joystick para móviles ideal para pasar horas de juego en el smartphone. (Foto: Mercadolibre.com)

La lista que se va

Esta es la lista de los juegos que Netflix va a mandar a la guillotina digital a partir de este mes de julio de 2025. ¡Prepara los pañuelos!

Aquí tienes la lista completa de los títulos que tienen los días contados en Netflix Games:

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (ojo, este solo estaba disponible en iOS y se fue el 1 de julio, antes que la mayoría)

(ojo, este solo estaba disponible en iOS y se fue el 1 de julio, antes que la mayoría) Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Como puedes ver, no son solo títulos desconocidos; hay pesos pesados como Hades y la aclamada trilogía de Monument Valley que se despiden. ¡Así que si tenías alguno de estos en tu lista de pendientes, es tu última oportunidad para viciarte antes de que se esfumen!