Adiós a un rostro del cine de Tarantino: muere reconocido actor

Hollywood se despide de uno de sus rostros más inolvidables. Michael Madsen, actor estadounidense conocido por sus intensas interpretaciones de personajes duros y complejos, falleció este 3 de julio de 2025 en su casa de Malibú, California, a los 67 años, a causa de un paro cardíaco.

Con más de 170 créditos en cine y televisión, su carrera abarcó más de cuatro décadas, consolidándose como uno de los actores de carácter más respetados de la industria.

Su nombre quedó ligado de forma inseparable al de Quentin Tarantino, quien lo convirtió en un rostro recurrente en sus películas más emblemáticas.

Madsen será siempre recordado por el brutal y enigmático Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), un papel que lo catapultó a la historia del cine. Volvería a trabajar con Tarantino en Kill Bill Vol. 1 y 2 como Budd, el hermano de Bill; además de aparecer en Los ocho más odiados y Érase una vez en Hollywood.

Pero su talento no se quedó en un solo universo. También brilló en producciones como Donnie Brasco, Species, Thelma & Louise y decenas de películas independientes donde demostró que era mucho más que un tipo rudo.

¿En qué otros proyectos participó Michael Madsen?

En los últimos años, Madsen había retomado su pasión por el cine independiente con proyectos como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives.

Además, preparaba el lanzamiento de un nuevo libro de poemas y reflexiones titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en edición.

Así dieron la noticia del fallecimiento de Michael Madsen

Sus representantes lo despidieron con cariño:

“Michael estaba entusiasmado con esta nueva etapa de su carrera. Lo extrañaremos profundamente”.

El legado de Michael Madsen es el de un actor que supo decir mucho con una mirada, una pausa y una voz inconfundible.

Un hombre que no necesitaba grandes discursos para imponer su presencia. Una figura que el cine nunca olvidará.

