Solo Leveling regresa con más sangre, portales y dioses oscuros: todo sobre su temporada 2 en Crunchyroll

Jinwoo ha vuelto, y no viene solo. Cuando terminó la primera temporada de Solo Leveling, no fue simplemente un cierre: fue un cliffhanger con esteroides. Jinwoo, ya transformado en algo más que humano, se paraba frente a un mundo que finalmente comenzaba a notar su existencia. No como el cazador E-rank que nadie quería en su party, sino como una amenaza que incluso los dioses del otro lado del portal empezarían a tomar en serio. Ahora, Crunchyroll ha confirmado que la segunda temporada del anime se estrenará en junio de 2025, retomando la historia justo donde quedó: con Jinwoo entrando en terreno desconocido, desafiando las reglas del sistema… y de la humanidad.

Solo Leveling no es simplemente un isekai con estética de videojuego. Es un espectáculo visual, un power fantasy descarado y, al mismo tiempo, una crítica velada al sistema meritocrático que promueve la hipercompetencia a costa de todo. Y su protagonista, Sung Jinwoo, ha pasado de ser un meme de debilidad a un símbolo de ascenso imparable. Esta segunda temporada viene a confirmar eso: el ascenso está lejos de haber terminado. Ahora va hacia lo cósmico.

El fenómeno Solo Leveling: por qué todos están hablando de este anime

Si todavía no lo has visto, probablemente has sentido su eco en redes. Memes, TikToks, fanarts, y clips con animación absurdamente fluida. Solo Leveling llegó a inicios de 2024 como adaptación del popular manhwa (cómic digital coreano) de Chugong, y desde entonces no dejó de romper récords. Fue tendencia mundial en su estreno, con millones de vistas semanales y una comunidad que creció de forma viral incluso entre fans de anime que no suelen mirar adaptaciones coreanas.

La premisa es simple pero efectiva: en un mundo donde portales interdimensionales traen monstruos a la Tierra, existen cazadores profesionales que luchan contra ellos. Jinwoo Sung es uno de ellos, pero el peor. Literalmente un saco de boxeo con licencia. Hasta que un evento misterioso lo transforma en un jugador con un sistema único: él puede “levelarse” matando enemigos, ganar habilidades nuevas, subir de rango... y revivir sombras de monstruos derrotados como aliados.

Suena a RPG, pero con muerte real. Y en la temporada 2, las cosas escalan. Rápido.

Solo Leveling regresa a la pantalla chica con ligeras modificaciones

¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada?

Crunchyroll ha confirmado que la serie retomará la historia desde el Arco del Monarca de las Sombras, uno de los más intensos del manhwa. Aquí Jinwoo no solo se enfrenta a nuevos enemigos y calabozos más oscuros, sino que empieza a descubrir el origen real de sus poderes. Porque no, no es solo un “bug del sistema”. Todo esto tiene que ver con una guerra milenaria entre seres conocidos como los Monarcas y los Gobernantes. Y Jinwoo está en el medio, siéndole útil a ambos… y leal a ninguno.

La animación estará nuevamente a cargo de A-1 Pictures, el mismo estudio detrás de Sword Art Online, Kaguya-sama y 86. Si en la primera temporada ya vimos peleas cinematográficas con uso de cámara dinámico y efectos de partículas tipo videojuego AAA, esta segunda promete llevar todo al siguiente nivel. Literal.

Y si has leído el manga, sabes que viene uno de los momentos más épicos: Jinwoo invadiendo un calabozo solo, enfrentando a un ejército entero, y soltando la frase que redefinió su personaje: “Arrodíllense, soy su rey”. Nada mal para alguien que arrancó limpiando sangre ajena en las mazmorras más baratas.

¿Dónde, cuándo y cómo verlo?

La segunda temporada de Solo Leveling estará disponible desde el 29 de junio de 2025 en Crunchyroll, con emisión semanal cada sábado. Los capítulos estarán subtitulados al español el mismo día y los doblajes llegarán semanas después, según la región.

Los episodios podrán verse desde la app, en navegador, y también en consolas de videojuegos como PS5 y Xbox Series. Crunchyroll ya confirmó que no dividirá esta temporada en “partes”, como hizo con Attack on Titan, sino que tendrá continuidad completa (aunque no se ha revelado si serán 12 o más episodios).

Un regreso que promete arrasar

Si eres fan del anime de acción, del crecimiento de personaje tipo “de cero a dios” o simplemente de la buena animación con historia cargada de tensión, esta temporada es para ti. Jinwoo regresa más roto que nunca, pero también más humano. Y eso, en el contexto de un mundo que se está cayendo a pedazos por culpa de portales interdimensionales, puede ser justo lo que necesitamos.

Porque Solo Leveling no es solo un anime sobre subir de nivel. Es un espejo oscuro sobre el precio del poder, sobre la soledad del éxito, y sobre lo que queda cuando el héroe deja de tener límites.