¿Creíste que la película de Zelda de Sony era rara? Espera a ver la colaboración Nintendo-Death Stranding 2

Hideo Kojima: Estamos hablando del tipo que hizo que un bebé fuera tu GPS y que Norman Reedus repartiera paquetes. ¿Colaborará con Nintendo? La idea es tan extraña que… ¡simplemente tiene que ser verdad! Prepárense, porque la realidad de los videojuegos a veces supera la ficción de sus propios títulos.

Del shock de Zelda a la alucinación de Kojima: El cine y los videojuegos se desdibujan

La confirmación de la película de The Legend of Zelda generó una mezcla de emoción y escepticismo entre los fans. Emoción porque, ¡Zelda en la pantalla grande!, y escepticismo porque la sombra del fracaso de la película de Super Mario Bros. de 1993 aún nos persigue. Además, el hecho de que Sony Pictures esté involucrada después de su historial con Spider-Man y la propia PlayStation es un recordatorio de que las fronteras entre gigantes tecnológicos son cada vez más difusas. Es como ver a Mario Bros. de paseo por Hyrule, algo que a priori parece raro, pero de alguna manera tiene sentido.

Hideo Kojima

Pero mientras nos recuperábamos de ese shock cinematográfico, la bomba de relojería la soltó el mismísimo Hideo Kojima. El gurú japonés, conocido por sus juegos con tramas retorcidas, simbolismos complejos y giros argumentales que te dejan con la boca abierta (¡y a veces, sin entender nada!), ha estado lanzando pistas sobre un proyecto misterioso basado en la nube. Y, en un movimiento que dejó a todos rascándose la cabeza, insinuó una posible colaboración con Nintendo. La internet explotó. Y es REAL, ocurrió y nada más ni nada menos que con Death Stranding 2. ¿Kojima, el hombre de los juegos maduros y narrativas densas, de la mano de la compañía del fontanero bigotudo y el elfo que salva princesas? Es como si Lars von Trier dirigiera una película de Peppa Pig.

Esta no sería la primera vez que Kojima explora tecnologías innovadoras. Sus juegos siempre han empujado los límites, no solo en la narrativa, sino también en lo técnico y lo interactivo. Un proyecto en la nube tiene sentido en su búsqueda por nuevas formas de conectar a los jugadores. Pero el nombre de Nintendo en la ecuación es lo que realmente hace que este rumor sea un glitch en la Matrix de los videojuegos. La pregunta que se hacen todos es: ¿De qué se trata?

¿Kojima y Nintendo, en serio?

A primera vista, la idea de una colaboración entre Hideo Kojima y Nintendo suena tan improbable como ver a Kratos tomando un té con Hello Kitty. Por un lado, tenemos a Kojima, el visionario detrás de sagas como Metal Gear Solid y el reciente Death Stranding. Sus juegos son conocidos por sus narrativas complejas, temas adultos (guerra, trauma, muerte, existencialismo), secuencias cinemáticas extensas y una jugabilidad que a menudo desafía las convenciones. Su trabajo es una experiencia intensa y, a veces, incómoda, que invita a la reflexión profunda.

Nintendo Switch 2 NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

Por otro lado, tenemos a Nintendo, la compañía que ha construido su imperio sobre la base de la diversión accesible, los personajes icónicos y un enfoque en la jugabilidad familiar. Sus plataformas, especialmente la Switch, no son conocidas por su potencia bruta para correr los títulos más exigentes de la industria. Los juegos de Nintendo, aunque profundos, rara vez exploran los terrenos oscuros y filosóficos que son el sello de Kojima. Es como si el director de Parasite de repente se pusiera a dirigir un nuevo Animal Crossing.

Entonces, ¿dónde encaja Kojima en el ecosistema Nintendo?

La verdad: una empresa de Nintendo es parte de Death Stranding 2

Nintendo Pictures, una subsidiaria de Nintendo especializada en la producción de contenido visual, ha revelado su colaboración en el nuevo título de PS5, Death Stranding 2: On The Beach. Según informó VGC, la compañía aparece en los créditos del juego y colaboró ​​específicamente en la captura de movimiento.

Death Stranding 2

Aunque esto pueda resultar sorprendente, es importante destacar que Nintendo Pictures también trabajó en el Death Stranding original de forma similar, aunque esto fue antes de su adquisición, cuando aún se llamaba Dynamo Pictures.

Aun así, ahora que Nintendo Pictures es propiedad exclusiva de Nintendo, resulta interesante que aún tenga la libertad de trabajar en títulos fuera del ecosistema general de Nintendo. Desde su adquisición, la compañía prácticamente solo ha trabajado en títulos de Switch como Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG y Another Code: Recollection. Además de los videojuegos, Nintendo Pictures también ha aportado su experiencia a series de anime como You and Idol, Pretty Cure y Wonderful PreCure! De Toei Animation, según cita Nintendo Life.

Death Stranding 2

La compañía existe desde aproximadamente 2011 como entidad independiente, aunque comenzó a operar mucho antes. Su adquisición por parte de Nintendo se produjo en 2022 después de que Dynamo Pictures demostrara su valía con una selección de encantadores cortos de Pikmin distribuidos en las eShops de 3DS y Wii U.