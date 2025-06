Se estaría planenado un spin-off de God Of War, pero no llegaría antes de 2026

Un regreso de Kratos a sus raíces griegas suena como música para los fans clásicos de God of War. Pero si estabas esperando verlo pronto, más vale que te sientes: el proyecto estaría en desarrollo, pero su lanzamiento se habría retrasado hasta 2026, según fuentes cercanas al tema.

PUBLICIDAD

Sony, por ahora, guarda silencio.

Te puede interesar: [Esto es lo que sabemos de la consola de Xbox de próxima generación]

¿Qué se sabe del nuevo God of War?

Durante el último episodio del pódcast The Last Nintendogs, el periodista Jeff Grubb (Giant Bomb) mencionó que ha escuchado que el nuevo God of War llegaría en 2026. La información coincide con reportes anteriores que hablaban de un spin-off ambientado nuevamente en Grecia, lejos de las aventuras nórdicas de Ragnarok.

El título se habría pensado originalmente como un lanzamiento para este mismo año, pero eso ya no estaría sobre la mesa.

¿Un God of War en 2D?

Según el periodista Tom Henderson (Insider Gaming), este nuevo juego no solo cambiaría de escenario, sino también de estilo. Habría adoptado un formato metroidvania en 2D, similar al exitoso Prince of Persia: The Lost Crown. Jeff Grubb también ha respaldado esa versión.

Este giro lo pondría en la tendencia reciente de grandes franquicias que experimentan con estilos más clásicos y laterales, apelando a la nostalgia sin dejar de innovar.

PUBLICIDAD

Sony se mantiene en silencio

Hasta ahora, Sony no ha confirmado oficialmente ningún spin-off ni secuela directa de God of War: Ragnarok (2022), juego que —según Santa Monica Studio— cerró la saga nórdica de Kratos. Desde entonces, el estudio no ha revelado en qué proyecto está trabajando, lo que mantiene las especulaciones al rojo vivo.

Te puede interesar: [¿Cómo lo hizo Stellar Blade para vender un millón de copias en solo tres días?]

¿Hype o humo?

La ausencia del título en el reciente State of Play generó dudas sobre si el proyecto realmente existe. Pero con fuentes que coinciden en la fecha estimada de lanzamiento y el cambio de enfoque, todo apunta a que el regreso de Kratos está en marcha, aunque sea con un nuevo estilo y bastante paciencia.