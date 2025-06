Devil May Cry lo hizo de nuevo: el anime de Netflix dispara las ventas de DMC5

La saga que se niega a morir. En el mundo del gaming, hay sagas que mueren jóvenes y otras que se eternizan a fuerza de reinvenciones. Devil May Cry pertenece al segundo grupo. Lo que nació en 2001 como un spin-off fallido de Resident Evil se convirtió en uno de los pilares del hack and slash moderno, con Dante como ícono de la cultura gamer.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en 2025 supera cualquier expectativa: el anime producido por Studio Mir y distribuido globalmente por Netflix no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que ha provocado un boom de ventas para Devil May Cry 5, el último juego de la saga lanzado originalmente en 2019. Un título que ya era exitoso… y que ahora volvió a los primeros lugares de ventas, seis años después.

Sí, DMC5 está teniendo su “resurrección digital”, y la culpa la tiene un anime que nadie esperaba que impactara tanto.

El anime de Devil May Cry: oscuro, sangriento y con estilo

El nuevo anime de Devil May Cry no es la primera adaptación de la saga. En 2007 ya hubo un intento en formato serie animada que pasó sin pena ni gloria. Pero esta vez fue distinto. Netflix apostó fuerte: producción de calidad cinematográfica, animación fluida, guiones supervisados por Hideaki Itsuno (director de los juegos) y un equipo coreano que ya venía de trabajar en The Legend of Vox Machina y Castlevania.

La serie, de ocho episodios, mezcla narrativa episódica con un arco central que presenta una reinterpretación del conflicto entre Dante y su hermano Vergil, además de introducir a nuevos personajes como Rosalia, una exorcista de la Orden de la Espada que tiene conexiones con el inframundo.

Desde el primer capítulo, el tono es claro: violencia estilizada, rock industrial, humor ácido y un protagonista que fuma, bebe, y reparte espadazos al ritmo de frases como “jackpot”. No hay concesiones ni intentos de suavizar la estética: esto es Devil May Cry puro, para fans de toda la vida.

Netflix lo hizo de nuevo: cuando el anime se vuelve marketing

El estreno global fue el 13 de junio de 2025. En menos de 24 horas, la serie se posicionó como el contenido más visto en la categoría de anime en más de 20 países, incluyendo EE. UU., México, Brasil, España, Francia y Chile. En plataformas como Reddit y X (ex Twitter), el hashtag #DevilMayCryNetflix se volvió tendencia, y los clips de combate de Dante acumulaban millones de reproducciones.

¿La consecuencia inmediata? Devil May Cry 5 volvió al top 5 de ventas de Steam, al top 3 de descargas de la PS Store, y tuvo un repunte del 430% en ventas físicas reportado por Amazon Japón y tiendas online de Europa. En una semana, el juego sumó más de 1.2 millones de copias vendidas, una cifra que supera incluso los lanzamientos originales de muchos títulos AAA actuales.

Capcom, por supuesto, celebró. En un comunicado oficial, la compañía reconoció que “el fenómeno de Devil May Cry en Netflix ha revitalizado el interés en la saga” y que “los jugadores nuevos están descubriendo DMC5 como si fuera un lanzamiento reciente”.

¿Por qué DMC5 y no DMC4 o DMC3?

Una de las curiosidades del fenómeno es que no fue la saga entera la que explotó en ventas, sino particularmente Devil May Cry 5. Esto tiene una explicación lógica: la estética del anime está claramente inspirada en el estilo visual, tono narrativo y dinámica de combate de DMC5. Incluso algunos diálogos y secuencias de la serie son recreaciones directas de momentos del juego.

Además, DMC5 es el más accesible para el público actual: gráficos modernos, compatibilidad con PS5 y Xbox Series X/S, y mecánicas que combinan profundidad y espectáculo. Es el entry point perfecto para nuevos jugadores. El modo historia incluso tiene un resumen jugable de las entregas anteriores.

Por otro lado, DMC4 y DMC3 también subieron en descargas, pero con porcentajes mucho menores. La nostalgia no es suficiente cuando el nuevo público quiere una experiencia visualmente actual.

¿Quién es quién en el anime? Vínculos con el lore del juego

Aunque el anime no adapta directamente los eventos de DMC5, sí está profundamente conectado con su mitología. Dante es presentado en su rol de cazador de demonios a sueldo, y su conflicto con Vergil está implícito desde el primer episodio. Además, la serie incluye guiños a V, Nero y Lady, aunque en versiones ligeramente reinterpretadas.

Los demonios presentados en la serie también beben del bestiario del juego. Aparecen referencias a Nightmare, Beelzebub, y hasta una versión rediseñada de Phantom, el jefe del primer DMC. Todo esto genera una experiencia donde el fan veterano se siente recompensado, pero el nuevo público no se pierde.

Incluso la música de la serie incluye remixes de los temas de batalla de DMC5, como Devil Trigger o Crimson Cloud, lo que conecta emocionalmente con quienes ya han pasado horas machacando botones al ritmo de esas pistas.

DMC5: seis años después, sigue siendo brutal

Lo impresionante es que Devil May Cry 5 no ha envejecido. En 2025, sigue sintiéndose como un título puntero. Su sistema de combate por rankings, que recompensa estilo, creatividad y velocidad, se mantiene como uno de los más complejos y satisfactorios del género.

Cada personaje jugable (Dante, Nero, V y Vergil en la edición especial) ofrece un estilo de juego distinto, lo que permite una rejugabilidad altísima. Además, el modo “Bloody Palace” y las dificultades extremas como Heaven or Hell o Dante Must Die siguen siendo el Santo Grial para los jugadores más exigentes.

Con la reedición para PS5 y Xbox Series X/S, DMC5 recibió mejoras gráficas, ray tracing, tiempos de carga reducidos y soporte para 120 FPS. Y ahora, con el efecto anime, parece más vigente que nunca.

¿Qué dice Capcom? ¿Y habrá DMC6?

Capcom no se quedó callada. Tras el éxito del anime y el repunte de ventas, la compañía anunció que DMC5 superó oficialmente los 10 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el título más vendido de la saga y uno de los más exitosos de su historia, solo por debajo de Monster Hunter World y Resident Evil 2 Remake.

Más aún: en una reciente junta de accionistas, el CEO Haruhiro Tsujimoto sugirió que “el interés renovado en Devil May Cry será considerado en nuestros planes para los próximos dos años”. Lo cual es casi una confirmación tácita de que DMC6 está en desarrollo.

Y no solo eso: también se habló de un posible spin-off jugable de V, el personaje poético que debutó en DMC5, y que ha generado culto gracias a su estética emo, sus invocaciones demoníacas y su misterioso trasfondo.

El futuro del multiverso DMC

Todo indica que Devil May Cry ya no es solo una saga de juegos. Capcom y Netflix están construyendo un multiverso que incluye anime, videojuegos, cómics y quizás películas live action. En el contexto actual, donde las franquicias buscan diversificarse para sobrevivir, esto parece una jugada inteligente.

El fandom está encendido, las ventas acompañan, y el interés está más vivo que nunca. Si el anime logra mantener su calidad en una eventual segunda temporada (que ya estaría en producción), DMC6 podría convertirse en uno de los lanzamientos más anticipados de la década.