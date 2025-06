La cuarta temporada de The Last Of Us sería un hecho y ésta sería la prueba

Joel, The Last Of Us

La segunda temporada de The Last of Us ya terminó y dejó a los fans con más preguntas que respuestas, especialmente sobre Abby y su historia en Seattle. Pero mientras todos esperaban noticias de la tercera entrega, algo inesperado se coló en una entrevista: el compositor del show soltó una pista bastante jugosa.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [El mayor enemigo de las apps en los teléfonos son las molestosas ventanas emergentes, dice un estudio]

Jake Staley, encargado de la música de la serie, participó en el podcast The Last of Us: Savage Starlight y dejó caer esta frase: “Habrá al menos dos temporadas más, sin duda. Al menos, eso es todo lo que voy a decir”.

Con eso bastó para encender las alertas. Y aunque no es un anuncio oficial, cuando alguien que trabaja dentro del equipo creativo dice algo así, hay que prestar atención.

Craig Mazin también lo confirma (a su manera)

El showrunner Craig Mazin ya había dado señales en esa dirección. En una entrevista con Collider, explicó que la historia que quieren contar no cabe en solo tres temporadas: “No hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada... esperamos poder volver para terminarla en una cuarta.”

Además, adelantó que la tercera temporada será más larga que la segunda. Y eso no solo habla de ambición narrativa, sino también de planificación.

Desde HBO también se dejó entrever que la cuarta podría ser la última, lo que da aún más fuerza a la idea de que ya está en desarrollo, aunque no lo digan con todas sus letras.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Francia vs el porno: ¿Por qué Pornhub, YouPorn y Redtube dejarían de funcionar en dicho país?]

Lo curioso es que, aunque la Temporada 3 aún no entra en producción, ya se habla de su sucesora. Y si seguimos el ritmo anterior (dos años entre temporadas), los fans podrían tener que esperar hasta 2027 para volver a ver a Ellie en pantalla.

Mientras tanto, la esperanza de un The Last of Us Part III en videojuegos sigue siendo eso: una esperanza.