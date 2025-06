¿Aún quedan cosas qué contar en My Hero Academia? Al parecer, muy poco

(My Hero Academia)

My Hero Academia está disponible en Netflix

Después de una década cargada de acción, emociones y capas de héroes, My Hero Academia llegó oficialmente a su final en 2024. Pero, como buen creador que no suelta la pluma tan fácil, Kohei Horikoshi no dejó que los fans quedaran en el vacío.

Desde entonces, nos ha ido regalando pequeños guiños y contenido extra que mantuvieron viva la llama… al menos por un tiempo.

A pesar de estos gestos, todo apunta a que la historia ya cerró su ciclo, y lo que venga a futuro será más nostalgia que nueva narrativa. ¿Es este realmente el último capítulo en el mundo de los quirks?

El cierre fue largo… pero muy bien cuidado

Desde el último volumen del manga, Horikoshi ha lanzado dos one-shots importantes que complementaron el desenlace, además del Fanbook Ultra Age y el Ultra Artbook.

Estos añadieron detalles, epílogos no oficiales y una buena dosis de “¿qué fue de la vida de…?” para varios personajes. Todo esto sirvió como una especie de álbum de despedida para los fans.

En uno de esos libros, el propio Horikoshi dejó entrever que eso sería todo: un adiós planeado, prolijo y lleno de cariño. Nada de estiramientos forzados o secuelas innecesarias. El autor dio lo mejor de sí para que los lectores se sintieran acompañados incluso después del final.

¿Y ahora qué? Horikoshi ya mira hacia adelante

Aunque los fans aún guardan esperanza de ver más contenido oficial de MHA, Horikoshi ya puso primera para su próximo manga. Confirmó que está trabajando en una nueva historia y, aunque contempló delegar el guion, su editor le recomendó seguir haciendo todo él mismo.

Resultado: ya empezó a bocetar los primeros borradores de su nueva obra.

Mientras tanto, el universo de My Hero Academia podría seguir con spin-offs como Vigilantes, o nuevas películas animadas (donde probablemente Horikoshi tenga algo que ver). Pero en lo que respecta al manga principal… misión cumplida.

Un legado de 430 capítulos y millones de fans

Con sus 430 capítulos, My Hero Academia se convirtió en un ícono del shonen moderno. La historia, que se publicó en la Weekly Shonen Jump, está completa en Manga Plus, y el anime aún tiene su gran final pendiente para este año en Crunchyroll.

¿Se acabó todo? Sí. ¿Queda algo por contar? Muy poco. ¿Seguirá siendo parte del corazón de sus fans? Sin duda.