One Piece entra en su saga final: teorías salvajes, misterios resueltos y lo que podría pasar con el One Piece

¡Impactante noticia para los fanáticos de One Piece!

One Piece, el manga que comenzó en 1997, está viviendo su última saga. Después de más de 25 años de aventuras, risas, traiciones y batallas épicas, Eiichiro Oda decidió que es hora de llevar a Luffy y su tripulación al clímax de su viaje. La saga final no solo está cumpliendo las expectativas, sino que las está destruyendo por completo con revelaciones que están reescribiendo la historia del mundo entero.

Desde la llegada a Egghead hasta los misterios de Im-sama, el regreso de personajes clave como Dragon y Shanks, y la participación de los Gorosei, cada semana los fans reciben dosis explosivas de información que estaban esperando desde hace años. Y, por supuesto, también aparecen teorías: algunas lógicas, otras completamente fuera de control. A continuación, un repaso completo de cómo One Piece está cerrando sus arcos, qué misterios ya tienen respuesta, cuáles siguen abiertos, y qué podría ser en realidad el famoso tesoro legendario.

Egghead, el laboratorio de la verdad

La saga final comenzó con el arco de Egghead, la isla laboratorio del Dr. Vegapunk. Lejos de ser solo un lugar para mostrar tecnología futurista, Egghead se convirtió en el catalizador para algunas de las revelaciones más importantes del manga.

Vegapunk, uno de los personajes más misteriosos de toda la serie, empieza a soltar verdades que sacuden el mundo. Habla del Siglo Vacío, de Joy Boy, de los Poneglyphs, y hasta de la existencia de una civilización tecnológicamente superior que existió hace 900 años.

Este arco también sirve para reintroducir a personajes clave como el CP0, Rob Lucci, y mostrar el poder real de los Gorosei, que por primera vez en la historia aparecen en combate. La aparición del Saturn, uno de los Cinco Ancianos, y su transformación demoníaca, dejó en claro que las cosas ya no son lo que parecían.

El despertar de Luffy y el verdadero poder de la Gomu Gomu

Uno de los puntos más locos de la saga final fue la revelación sobre la fruta del diablo de Luffy. Durante la batalla en Wano, se reveló que su Gomu Gomu no Mi no era una fruta tipo Paramecia, sino una Zoan mitológica: la Hito Hito no Mi, modelo Nika.

Esto cambia todo. Luffy no solo tiene una fruta de goma. Tiene el poder del “Dios del Sol” Nika, una figura mitológica asociada a la libertad, la risa y la liberación de los oprimidos. Su Gear 5 representa eso: un poder absurdo, caótico y libre.

Este cambio le dio una dimensión nueva al personaje. Luffy no es solo un capitán divertido. Es un heredero de una voluntad ancestral, conectado con Joy Boy, y posiblemente destinado a cambiar el mundo de forma definitiva.

El Siglo Vacío ya no está tan vacío

Uno de los mayores misterios de One Piece siempre fue el “Siglo Vacío”, un período de 100 años que el Gobierno Mundial eliminó de los libros de historia. Durante años, Oda fue dejando pistas sobre qué había ocurrido realmente.

En la saga final, a través de los recuerdos de Vegapunk y los hallazgos de Robin, se confirma que durante ese siglo existió un Reino Antiguo que fue destruido por una alianza de naciones que luego formaría el Gobierno Mundial.

Ese reino parece haber tenido tecnología avanzada, filosofías de libertad y un enemigo directo: la tiranía. Su figura central: Joy Boy, un líder que dejó un mensaje en el Poneglyph de la isla Gyojin, pidiendo disculpas por no cumplir una promesa.

El hecho de que el Gobierno Mundial quiera esconder esta información a toda costa solo aumenta el suspenso. Algo muy grande y peligroso se esconde detrás del One Piece.

Im-sama y los verdaderos amos del mundo

Otra bomba de la saga final es la aparición de Im-sama, una figura sombría que se sienta en el trono vacío y a quien incluso los Gorosei obedecen. Im parece ser el verdadero poder detrás del Gobierno Mundial, y su existencia fue un giro total.

Durante los últimos capítulos, se sugiere que Im está vivo desde el Siglo Vacío, o que al menos tiene un conocimiento profundo de él. Usa un arma de destrucción masiva similar al “Ancient Weapon” para borrar islas enteras como si nada.

El trono vacío no estaba tan vacío. Y eso implica que toda la historia oficial del mundo de One Piece está basada en una gran mentira.

Las teorías favoritas de los fans: ¿qué es el One Piece?

Con cada nueva revelación, el fandom de One Piece se enciende con teorías. Algunas de las más populares (y salvajes) son:

El One Piece es una historia: una versión completa del Siglo Vacío que destruiría la legitimidad del Gobierno Mundial.

El One Piece es el “mundo entero”: una unificación física del planeta tras destruir la Red Line y unir los mares.

El One Piece es un arma antigua: posiblemente Urano, la tercera arma ancestral.

El One Piece es la risa: una recompensa simbólica que confirma que la libertad y la aventura fueron el verdadero premio.

Oda ha dicho en entrevistas que el One Piece no será algo simbólico, sino un “premio real”. Pero eso no ha frenado la creatividad del fandom.

El rol de Shanks, Blackbeard y los grandes jugadores

La saga final también está sacando del tablero a muchos jugadores secundarios y enfocándose en los verdaderos contendientes por el trono.

Shanks finalmente está en movimiento, buscando el One Piece activamente.

Blackbeard sigue siendo la amenaza más peligrosa, con dos frutas del diablo y una tripulación letal.

Monkey D. Dragon, el padre de Luffy, también comienza a actuar, y los Revolucionarios están en guerra abierta con el Gobierno.

Buggy, sorprendentemente, es parte de los Yonkou y da discursos inspiradores sobre ir por el One Piece.

Todos convergen hacia el mismo punto: Laugh Tale, la isla final del Grand Line. El choque es inevitable.

El legado de Gol D. Roger y la risa final

Una de las escenas más impactantes del manga fue el recuerdo de Gol D. Roger y su tripulación llegando al One Piece... y riéndose. Roger declara que nacieron demasiado pronto, que no pueden hacer nada con lo que descubren.

Esto implica que el One Piece está relacionado con un cambio que solo podrá ocurrir cuando el mundo esté listo. Y que Joy Boy, Luffy, o quien sea su heredero, tiene que provocar ese cambio.

La risa de Roger es clave. Podría ser la risa de entender la verdad, de ver la ironía, o de comprobar que todo valía la pena.

Cuánto queda realmente y cómo podría terminar

Eiichiro Oda ha dicho que está preparando el final desde hace años, y que la saga final podría tomar entre 5 y 7 años dependiendo del ritmo. A junio de 2025, ya llevamos cerca de 2 años de contenido de la saga final.

El arco de Egghead está llegando a su clímax. Después podría venir Elbaf (la tierra de los gigantes), una posible guerra final, y finalmente la llegada a Laugh Tale.

El final podría incluir:

Un enfrentamiento entre Luffy y Blackbeard.

La caída definitiva del Gobierno Mundial.

Una gran guerra que involucre a todos los bandos.

El descubrimiento del One Piece y el legado de Joy Boy.

One Piece está viviendo el momento más emocionante de su historia. La saga final está cumpliendo todo lo que prometió: revelaciones, batallas legendarias, teorías desatadas y una sensación de que el viaje realmente está llegando a su fin.

Pero como siempre con Oda, nada está garantizado. Solo una cosa es segura: el final de One Piece será recordado como uno de los eventos más grandes en la historia del manga y el anime. Y nosotros tenemos un asiento en primera fila para verlo.