Comienza la fase de pruebas de Copilot for Gaming (Beta) en dispositivos móviles

Noticias desde Xbox. Copilot for Gaming (Beta) el asistente definitivo para videojuegos, comienza a implementarse hoy para pruebas tempranas en la versión beta de la app de Xbox para dispositivos móviles en iOS y Android y está diseñado para lograr precisamente para ser un compañero. Desde hoy puedes empezar a probar esta nueva función conforme se va activando en la versión beta de la app de Xbox para dispositivos móviles.

Copilot for Gaming es tu asistente definitivo para videojuegos, que hace que tu experiencia con Xbox sea más fluida y personalizada. En esta versión temprana para móviles, podrás usar Copilot for Gaming desde una segunda pantalla sin distraerte de tu experiencia principal de juego. Este compañero sabe lo que estás jugando y entiende tu actividad en Xbox, por lo que puede responder preguntas sobre los títulos que te interesan, compartir enlaces con más información cuando la respuesta incluya fuentes web, o responder con base en tu cuenta, historial de juego y logros.

(XBOX/Europa Press)

¿Cómo utilizarlo?

Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas ideas para comenzar (recuerda que puedes escribir tus preguntas en el chat o hablar directamente con Copilot usando comandos de voz):

Pregúntale sobre un título específico o sobre lo que estás jugando en ese momento, ya sea porque quieres avanzar o necesitas consejos.

ya sea porque quieres avanzar o necesitas consejos. “Hola Copilot, ¿puedes recordarme qué materiales necesito para fabricar una espada en Minecraft?”



[Mientras juegas South of Midnight] “Estoy atascado en Rougarou. ¿Tienes algún consejo para vencer a este jefe?”



“¿Cuál es mi gamerscore y puedes darme algunos consejos para subirlo?”

Pide recomendaciones de juegos. Si eres recién te unes al universo de Xbox, cuéntale a Copilot cuáles son tus géneros favoritos de juegos o entretenimiento y deja que te recomiende algo nuevo. Si ya llevas tiempo jugando, pídele sugerencias basadas en tu historial.

Si eres recién te unes al universo de Xbox, cuéntale a Copilot cuáles son tus géneros favoritos de juegos o entretenimiento y deja que te recomiende algo nuevo. Si ya llevas tiempo jugando, pídele sugerencias basadas en tu historial. “Hola Copilot, ¿qué me recomiendas jugar esta noche?”



“Me encantan las películas de terror. ¿Qué juego me recomiendas?”



“Quiero un nuevo RPG. ¿Puedes sugerirme uno que haya salido recientemente en Xbox?”

Pregunta sobre tu historial de juego o cuenta , como logros de Xbox o suscripciones.

, como logros de Xbox o suscripciones. “Hola Copilot, ¿cuál es el logro más raro que se puede conseguir en Avowed?”



“¿Cuál fue mi último logro en Starfield?”



“¿Cuándo se renueva mi suscripción de Game Pass?”

Cuando haces una pregunta a Copilot, la respuesta se basa en tu actividad como jugador en Xbox y en fuentes públicas de información disponibles a través del motor de búsqueda Bing. Estamos trabajando para incluir una mayor personalización, asistencia de juego más avanzada como coaching proactivo, y muchas otras funciones que llegarán más adelante a Copilot for Gaming (Beta).

Cómo probar Copilot for Gaming (Beta)

Esta vista previa de Copilot for Gaming en la versión beta de la app de Xbox para móviles está disponible en inglés para personas mayores de 18 años en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur y otras regiones. Consulta la lista completa de regiones con acceso a las pruebas tempranas aquí. Xbox planea lanzar Copilot for Gaming (Beta) en más regiones en el futuro.

Archivo - Videoconsolas de siguiente generación de Microsoft: Xbox Series S (izquierda) y Series X (derecha) XBOX - Archivo

A medida que exploramos nuevas ideas y seguimos experimentando, continuaremos lanzando funciones como Copilot for Gaming de manera temprana para la comunidad. Tus comentarios serán fundamentales para ayudarnos a dar forma a estas experiencias y asegurarnos de que realmente se alineen con las necesidades y preferencias de quienes juegan.

Si ya tienes descargada la versión beta de la app de Xbox para móviles en tu dispositivo iOS o Android, envía tus comentarios sobre Copilot for Gaming (Beta) directamente desde la app seleccionando “Give Feedback” en “More Options” (esquina superior izquierda), o simplemente marcando cualquier respuesta incorrecta de Copilot con un “pulgar arriba” o “pulgar abajo” en el chat.

Las personas usuarias de Android pueden descargar la versión beta de la app de Xbox para móviles desde Google Play Store. Si tienes un dispositivo iOS y aún no has descargado la versión beta, no te preocupes: las pruebas tempranas de Copilot for Gaming (Beta) también llegarán pronto a Game Bar en Windows PC, y hay planes de lanzarlo más ampliamente en la app de Xbox para móviles más adelante.