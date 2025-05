Nintendo Switch 2: Todo lo que debes saber antes del lanzamiento más polémico de Nintendo

El lanzamiento global de la Nintendo Switch 2 está a la vuelta de la esquina. Pero hay preocupación: ¿Revolución o retroceso? En FayerWayer te contamos todo lo que debes saber. La nueva Nintendo Switch 2 ya estubo en manos de algunos... y no todo es buena noticia

En pleno hype pre-lanzamiento, varios usuarios han compartido imágenes y videos de la Nintendo Switch 2 antes de su salida oficial, fijada para el 5 de junio de 2025. Pero no son reviews o actividades oficiales de Nintendo. ¿Cómo es posible? A través de ventas filtradas desde Japón y Medio Oriente.

Uno de los clips más virales fue publicado por el youtuber a2dubai, quien mostró un unboxing completo de la consola. La sorpresa llegó al intentar encenderla: la consola no arranca sin una actualización de software obligatoria, la cual recién estará disponible el día del estreno. Es decir, aunque la tengas en tus manos, no puedes jugar nada sin conexión (el video ya no está disponible).

Esto desató una ola de críticas en foros como Reddit y ResetEra. ¿Estamos ante el inicio de una era donde no ser online te deja fuera del juego

Consola offline = ¿consola inútil? El gran dilema digital de 2025

En una industria donde la dependencia digital crece cada año, el hecho de que una consola requiera conexión desde el primer minuto levanta varias alertas.

¿Qué pasa si en 10 años Nintendo cierra sus servidores?

Consolas como la Wii U y 3DS ya están experimentando este problema: tiendas cerradas, actualizaciones bloqueadas y juegos inservibles si no los tienes previamente descargados.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

El riesgo no es hipotético: la Switch 2 parece venir bloqueada de fábrica, exigiendo conexión para activarse, lo que cambia radicalmente el concepto de “propiedad” del hardware.

Game Key Card: el nuevo formato que podría cambiar (para mal) el coleccionismo

Otro dato confirmado es la llegada del sistema Game Key Card, un formato que ya genera controversia:

No contiene el juego físicamente

Es un código impreso para descargar el contenido desde los servidores de Nintendo

Si pierdes la cuenta, el acceso al juego también se pierde

Esta movida recuerda al modelo que ya usan empresas como Ubisoft o Electronic Arts en PC, donde lo físico es solo un intermediario para validar una compra digital.

Para muchos, esto elimina por completo el sentido de los cartuchos físicos. Y para coleccionistas o jugadores que prefieren ediciones limitadas, se trata de una decisión difícil de digerir.

Nintendo Switch 2 NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

La experiencia “out of the box”: ¿qué incluye realmente?

Recordemos que estos son los dos paquetes de lanzamiento:

Nintendo Switch 2 estándar: consola, dos Joy-Con 2.0, dock HDMI y cables.

Bundle con Mario Kart World: todo lo anterior + juego preinstalado vía digital.

Es importante aclarar que Mario Kart World no viene en cartucho físico, sino que el código se activa al iniciar la consola por primera vez. Esto vuelve al juego intransferible, una práctica que puede limitar el mercado de segunda mano.

¿Qué hay de nuevo en términos de hardware?

La Switch 2 mejora notablemente respecto a su antecesora en varios puntos:

Pantalla OLED de 7.5 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz.

CPU ARM de última generación, fabricada por Nvidia bajo arquitectura personalizada.

GPU con ray tracing y soporte para DLSS 3.0.

Almacenamiento de 512 GB con opción de expansión vía microSD (pero ojo, no sirve una MicroSD común).

Dock compatible con 4K en modo TV.

Nintendo no ha confirmado oficialmente si habrá un modelo “Pro” o versiones Lite más económicas (más adelante), pero las patentes recientes en filtraciones apuntan a diseños modulares que podrían lanzarse en 2026.

Nintendo Switch 2 Mario Kart

Retrocompatibilidad y funciones nuevas para juegos clásico

Una de las características más celebradas es la retrocompatibilidad casi total con la biblioteca de Nintendo Switch original. Pero hay mejoras específicas en títulos de generaciones pasadas:

- Modo rebobinar en juegos de Nintendo 64: permite retroceder 15 segundos para corregir errores

- Filtro CRT activable que simula el look vintage de televisores de tubo

- Remapeo de controles completo incluso en juegos emulados

- Mejoras de rendimiento gracias al nuevo hardware (menos input lag y carga más rápida)

Estas funciones solo estarán disponibles para suscriptores del plan Nintendo Switch Online + Pase de Expansión.

Implicancias para el mercado y las tiendas físicas

Volviendo a NS2 en sí: Muchos retailers están preocupados por el impacto de Game Key Cards. Tiendas como GameStop, Amazon y tiendas especializadas ven con temor que las ventas físicas se reduzcan a simples códigos, lo que quita valor añadido a sus servicios.

¿Estamos ante el principio del fin del formato físico en consolas portátiles? Si Nintendo logra imponer este modelo, podría arrastrar a otras compañías a seguir el mismo camino.

Nintendo Switch 2 - Donkey Kong Bananza

La polémica en redes: #Switch2Blocked se vuelve tendencia

Durante esta mañana del 28 de mayo, hashtags como #Switch2Blocked, #OfflineConsole y #GameKeyFail se volvieron trending topics en Twitter/X y TikTok.

Los temas más comentados:

Usuarios indignados por no poder usar su consola sin conexión

Comparaciones con Steam Deck y ASUS ROG Ally, que sí permiten jugar offline

Memes que ironizan la idea de “tener la consola pero no poder usarla”

Y es que esto no gusta a la comunidad. Además, cabe recordar que la Switch original fue notoriamente hackeada en sus primeros años, y Nintendo parece haber aprendido la lección. Switch 2 incluye:

Chip de seguridad dedicado

Verificación online periódica

Bloqueo de firmwares modificados

Conexión cifrada constante al ecosistema de Nintendo

Todo esto refuerza la seguridad... pero también aumenta el riesgo de que un corte de red o error de autenticación te impida jugar tus títulos legítimamente comprados.

Función de GameChat de Nintendo Switch 2 NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

Para muchos, es una consola poderosa y moderna. Para otros, es una señal de advertencia sobre hacia dónde se dirige la industria.

Lo cierto es que Nintendo apostó fuerte, y el 5 de junio sabremos si el mundo está listo para una consola completamente conectada… o no.