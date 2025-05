¡Naruto Uzumaki podría recuperar un Poder de Bestia con Cola en Boruto! Kishimoto ya sembró las pistas

La fase actual de “Boruto: Two Blue Vortex” está cargada de emoción, con los Shinju en un enfrentamiento total contra los shinobis más fuertes de Konoha. Mientras Boruto Uzumaki se mide con Jura, los fans aguardan con ansias el momento más esperado: el regreso de Naruto Uzumaki.

El corazón de la franquicia, sin importar que ahora la historia se centre en su hijo, es Naruto, y su vuelta genera una enorme expectativa sobre una posible mejora de poder vinculada a una Bestia con Cola. Considerando su pasado como Jinchuriki, no sería una sorpresa para nadie.

El Sacrificio de Kurama y la Vulnerabilidad de Naruto

Como recordarán, Naruto y Kurama compartieron décadas de una relación inquebrantable que hizo las delicias de los fans. Juntos, se fortalecieron mutuamente, alcanzando un poder que ni siquiera los Otsutsuki podían igualar.

Sin embargo, en el combate contra Isshiki, Naruto necesitó un impulso de poder definitivo, lo que llevó a Kurama a proponer el Modo Barion. Esta técnica, aunque garantizaba un poder inmenso, consumía lentamente sus vidas. Naruto logró abrumar a Isshiki y asegurar su derrota, pero Kurama sacrificó su vida en el proceso. Desde entonces, Naruto ha estado sin su Bestia con Cola, mostrándose impotente en varias ocasiones, como en la batalla contra Code. Es evidente que Naruto necesita una gran mejora de poder, y pronto.

¿El Renacimiento de Kurama en Himawari y Nuevas Fuentes de Poder para Naruto?

Por mucho tiempo, los fans se aferraron a la idea de que Kurama y Naruto se reunirían en algún punto de “Boruto: Two Blue Vortex”. No obstante, esa esperanza se desvaneció cuando se reveló que Kurama había renacido dentro de Himawari Uzumaki. Esto significa que Naruto no puede acceder a esos poderes.

Pero ¡ojo! Esto no implica que Naruto no pueda obtener el poder de una Bestia con Cola. De hecho, Kishimoto ya ha establecido una base sólida para que Naruto adquiera estos poderes de múltiples maneras. Una opción sería que Naruto busque a las Bestias con Cola restantes en el mundo y les pida su chakra una vez más, dado el vínculo que ya formó con ellas en el pasado.

El Diez Colas: La Clave para el Próximo Gran Power-Up de Naruto

Sin embargo, hay una Bestia con Cola en particular de la que Naruto podría tomar los poderes en el futuro: el Diez Colas. Actualmente, los Shinju han evolucionado a partir del Diez Colas, y tarde o temprano, tendrán que ser derrotados.

Es posible que el Diez Colas renazca cuando los Shinju sean vencidos, y en ese momento, alguien tendrá que sellarlo. La mejor manera de hacerlo ya fue mostrada por Hagoromo Otsutsuki, quien lo selló dentro de sí mismo. Naruto podría hacer algo similar y convertirse en el próximo Sabio de los Seis Caminos.

El Impacto del Poder del Diez Colas: Naruto Imbatible en Konoha

Con el poder del Diez Colas, Naruto Uzumaki sería increíblemente poderoso, prácticamente imbatible, y digno de liderar Konoha una vez más. Esto significaría que Naruto Uzumaki podría volver a involucrarse en toda la acción junto a su hijo, Boruto Uzumaki, Sarada e incluso Kawaki, ¡una perspectiva realmente emocionante!

El capítulo 23 de “Boruto: Two Blue Vortex” está programado para su lanzamiento oficial el 20 de junio de 2025. Podrás leerlo oficialmente y de forma gratuita en las aplicaciones Manga Plus y Shonen Jump.