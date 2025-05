One Piece se encargó de desmentir una de sus teorías más populares

¡Impactante noticia para los fanáticos de One Piece!

One Piece es tierra fértil para teorías de fans —algunas descabelladas, otras bastante plausibles— pero de vez en cuando aparece una que se vuelve tan popular, que casi se da por hecha. Una de las más extendidas acaba de ser desmentida en el manga, y su caída dejó a muchos lectores con la mandíbula en el suelo.

¿La razón? Garling Figarland, uno de los personajes más misteriosos y poderosos del mundo de One Piece, no es pelirrojo, como muchos daban por hecho.

La teoría que parecía canon, pero no lo era

Desde que se reveló que Shanks pertenece a la familia Figarland, las piezas comenzaron a encajar. Si Garling, un Dragón Celestial y líder de los Caballeros Dioses, llevaba el mismo apellido, entonces tenía que ser su padre... ¿verdad?

Y si eso era cierto, entonces seguramente debía compartir algún rasgo con Shanks, como su inconfundible cabello rojo, que ha sido siempre una marca visual del personaje.

Durante años, los fans tejieron teorías enteras basadas en esa suposición: videos, debates en foros y hasta análisis del simbolismo del color rojo en One Piece.

Pero entonces apareció Garling en el manga, y no... su melena no era roja. Era rubia. Así, sin rodeos, Oda dinamitó la teoría favorita del fandom con una simple ilustración.

¿Qué implica esto para el pasado de Shanks?

La revelación no elimina completamente la posibilidad de una conexión entre Shanks y Garling, pero sí complica mucho la narrativa que muchos daban por sentada. Si no hay parecido físico, ¿es realmente su padre? ¿Shanks fue adoptado? ¿Fue separado de su familia? Todo queda en el aire.

Esta pequeña gran revelación refuerza uno de los temas más consistentes de One Piece: las apariencias engañan. El hecho de que dos personajes no compartan rasgos físicos no invalida una posible conexión, pero también obliga a repensar cómo se construyen las pistas narrativas.

Oda ha demostrado, una vez más, que le gusta jugar con las expectativas de sus lectores y que su historia está diseñada para sorprender, incluso cuando parece que todo ya está dicho.

Así que, si esperabas que el pasado de Shanks fuera una historia sencilla de sangre noble y herencia, prepárate: la verdad probablemente será mucho más compleja, extraña y emocionante de lo que cualquier teoría haya anticipado.