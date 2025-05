10 escenas icónicas del anime que marcaron un antes y un después

Todo buen anime tiene al menos una escena que te deja sin aliento, de esas que te hacen decir: “¡¿Qué acabo de ver?!”. Ya sea por una pelea brutal, una traición inesperada o una transformación histórica, hay momentos que redefinieron lo que el anime podía hacer... y que nos encantaría volver a ver como si fuera la primera vez.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Increíble, pero cierto: Por primera vez, una película de Studio Ghibli estará disponible en streaming dentro de Japón]

Aquí repasamos diez de esas escenas inolvidables, las que nos marcaron para siempre y que, aunque las hayamos visto mil veces, aún nos erizan la piel.

Naruto vs. Sasuke en el Valle del Fin: Una amistad colgando de un jutsu

Esta pelea no solo fue épica por los golpes y técnicas, sino porque era un duelo de emociones. Naruto quería recuperar a su amigo, Sasuke quería romper con todo. Y cuando vimos ese último Rasengan vs. Chidori... uff, el corazón en la mano. Spoiler: el que se fue no fue Naruto.

Goku se convierte en Super Saiyan: El brillo que lo cambió todo

En Namek, Goku alcanzó el mítico estado de Super Saiyan y todos quedamos con la boca abierta. Su pelo dorado, su aura imparable y esa furia contenida contra Freezer marcaron el nacimiento del tropo favorito del shonen: las transformaciones épicas. Desde entonces, si no brillas, no peleas.

La muerte de Ai Hoshino en Oshi no Ko: Golpe al corazón (literal)

¿Esperaban drama idol y ternura? ¡Zas! Ai muere en el primer episodio, apuñalada por un fan. Fue tan inesperado que muchos seguimos en shock. Esa escena redefinió el tono del anime y dejó claro que aquí nadie está a salvo.

El Titán Colosal aparece en el Muro María: Fin de la paz

Pocos openings de serie empiezan con una patada a la puerta tan fuerte como esta. El Titán Colosal asomando sobre el muro fue el inicio del caos en Attack on Titan. Desde ahí, sabíamos que todo iba cuesta abajo y sin frenos.

PUBLICIDAD

Kyojuro vs. Akaza en Demon Slayer: Una moneda al aire

Rengoku era carismático, fuerte y todo un símbolo... por eso dolió tanto ver su batalla contra Akaza. Fue un choque de titanes, con un final tan triste como hermoso. ¿Sabías que alguien iba a morir? Sí. ¿Esperabas que fuera él? Jamás.

Luffy y el Gear 5: El héroe se vuelve caricatura (literalmente)

Cuando Luffy se levantó con pelo blanco y poderes de dibujo animado, la física se fue de vacaciones. Gear 5 no solo es poderoso, es divertidísimo. Verlo golpear a Kaido con lógica de Looney Tunes fue tan inesperado como glorioso.

La traición de Aizen en Bleach: Plot twist nivel dios

Justo cuando creías que el arco había terminado... ¡boom! Aizen revela su verdadero yo. De capitán buena onda a villano supremo en cuestión de segundos, y con uno de los reveals más cool del anime. Nunca más confíes en lentes y peinados prolijos.

Jotaro vs. DIO: El tiempo... detenido

¿Quién no gritó “ZA WARUDO” frente a la pantalla? Esta pelea final de JoJo’s Bizarre Adventure fue tensión pura, con DIO dominando el tiempo y Jotaro demostrando por qué es uno de los protagonistas más badass del anime. Una batalla de poder, ingenio... y mucho grito.

United States of Smash: All Might da todo

El héroe número uno al borde del retiro, un villano monstruoso y una ciudad mirando. La pelea de All Might contra All For One fue el momento más emocionante de My Hero Academia. Su último golpe fue demoledor... pero también triste. El fin de una era, pero vaya forma de cerrar.

Te puede interesar: [Esta improbable colaboración entre Bleach y Star Wars nos voló la cabeza]

La traición de Griffith en Berserk: Dolor, traición y más dolor

Pensabas que habías visto giros fuertes… hasta que viste Berserk. Griffith, el carismático líder, sacrificó a sus amigos para volverse un ser superior. Esa escena no solo rompió la historia, también nos rompió a todos. Dolor en estado puro.