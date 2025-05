Universal Pictures filtra por accidente el título de la segunda película de Mario Bros

Aaron Horvath y Michael Jelenic nos regalaron Super Mario Bros. La película, en 2023. Sin duda, ha sido la mejor adaptación del entrañable fontanero en el cine, y en FayerWayer pensamos que fue un ROBO que ni siquiera haya recibido una nominación al Oscar de mejor película animada.

PUBLICIDAD

Lee más sobre Nintendo: [Reportes internacionales de EE.UU y Asia revelan cuánto le cuesta a Nintendo fabricar una Switch 2]

La producción de Universal Pictures y Nintendo pasaron la página, al final la película fue la animada más taquillera en su año de estreno y ese es éxito suficiente para la franquicia del universo de Mario, Luigi la princesa Peach y compañía.

Una secuela fue anunciada hace un par de meses. La segunda película de Super Mario Bros saldrá en abril del 2023 y, de manera accidental, se habría filtrado el título.

De acuerdo con una reseña de Nintenderos, un posteo del blog de NBC Universal enlistó las próximas películas que se vienen en el estudio cinematográfico. En el escalafón de nombres aparece el título exacto de la secuela de Super Mario Bros.

La película, según la filtración, se llamará Super Mario World, una clara referencia al videojuego de Super Nintendo (SNES) en el que debuta Yoshi, que como bien sabrán por el post crédito de Super Mario Bros. La Película, este personaje aparecerá en las próximas cintas.

Super Mario Bros. La Película Poster

El listado de NBC Universal, además de Super Mario World, tenía cintas que ya habían sido anunciadas, como Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, Cómo entrenar a tu dragón, Downton Abbey: The Grand Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek y Minions.

PUBLICIDAD

Tras la filtración, que probablemente fue una equivocación o un accidente, los encargados del sitio bajaron el artículo para evitar males mayores.

Las expectativas sobre la nueva película serán altas, ya que la cinta anterior tuvo el mejor estreno de todos los tiempos para un largometraje animado con una recaudación en taquilla de USD $377 millones a nivel global.