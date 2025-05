Dragon Ball Z: Akira Toriyama reveló los motivos de por qué Vegeta tiene entradas pronunciadas en su cabellera

Vegeta es uno de los personajes fundamentales de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima. Desde su debut llama la atención de los fanáticos, debido a su particular apariencia: tiene una armadura, un rastreador en un ojo y un cabello puntiagudo hacia arriba, con unas entradas bastante pronunciadas.

El personaje no sólo pertenece a la raza de los saiyajines, sino que es el príncipe heredero. Más adelante en la serie, nos enteramos que la especie de guerreros está muy asociada a la juventud prolongada, por lo que no deja de llamar la atención las entradas en su cabellera.

Dicha característica ha sido foco de memes de hombres de +35 años, que cuando empiezan a sufrir la caída del cabello y tienen entradas, se burlan de sí mismos diciendo que es en lo único que se parecen a Vegeta.

Akira Toriyama explicó el trasfondo de esta característica en Vegeta, en una entrevista que dio en 2023 para Dr. Mashirito Ultimate Manga Technique‘, una especie de guía que revela las técnicas de Kazuhiko Torishima para entrenar artistas de manga, reseña El Comercio de Perú.

De acuerdo con lo que cuenta el propio mangaka, las entrada en el cabello de Vegeta fueron a propósito, para hacer al personaje lo menos atractivo posible. Akira Toriyama cuenta que, hasta ese momento, los villanos de Dragon Ball ganaban mucha popularidad. Entonces, quería revertirlo haciendo a personajes cada vez más “feos”.

“En las encuestas de popularidad de personajes, me preguntaba por qué los villanos ganaban en lugar del héroe. Con Vegeta, incluso me esforcé por no hacerlo atractivo, dándole una línea de cabello extremadamente dramática”, contó en su momento Akira Toriyama.

Vegeta y su personalidad explosiva

Quizás Akira Toriyama no sabía que lo que enganchó de Vegeta fue su personalidad y no su apariencia. Si bien inició como un villano, el príncipe de los saiyajines nos regaló siempre batallas formidables que quedaron en el corazón de los fanáticos de Dragon Ball.