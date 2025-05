The Last of Us: desde la consola a fenómeno de cultura pop

¡LAS PRIMERAS CRÍTICAS DE THE LAST OF US TEMPORADA 2 YA ESTÁN AQUÍ!

Asad Qizilbash, vicepresidente sénior de Publicaciones y director de PlayStation Productions, conversó con Neil Druckman, jefe de Estudio y jefe creativo de Naughty Dog sobre el camino que ha recorrido The Last of Us para transformarse en el éxito del que goza hoy.

Una saga connotada en la industria de los videojuegos y a la vez, una adaptación televisiva liderada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Un esfuerzo que requiere de múltiples miradas, creatividad y la visión perspicaz de Craig Mazin.

La primera temporada y el comienzo del éxito en TV

De acuerdo a Neil, “la primera temporada adaptó el (primer) juego completo. Así que no nos guardamos nada ni tuvimos que hacer grandes ajustes según cómo se presentaría, porque sabemos que al final de la temporada obtendrán la historia completa. En la segunda temporada, sabíamos que obtendrían una gran parte de la historia, pero no la historia completa.”

Sobre el rol de Craig Mazin, Druckman señaló que “lo bueno de la colaboración con Craig, que quedó claro desde la primera reunión, es lo mucho que le encantan estos juegos, estos personajes, estas relaciones”.

Evento FYC en Los Ángeles para la serie original de HBO "The Last Of Us" - Llegadas LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 28 DE ABRIL: (De izquierda a derecha) Bella Ramsey y Pedro Pascal asisten al evento FYC de Los Ángeles para la serie original de HBO "The Last of Us" en el Directors Guild of America el 28 de abril de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Jon Kopaloff/Getty Images) (Jon Kopaloff/Getty Images)

La forma exploratoria que aportaba el célebre director y guionista se reveló desde el momento en el que ambos se conocieron, tal y como señaló el Jefe Creativo de Naughty Dog. “A menudo, nuestras primeras conversaciones sobre la adaptación giran en torno a su experiencia al jugarla, qué le impactó. ¿Qué le interesaba descubrir más?”

“No necesitas jugar para disfrutar del espectáculo. Eso siempre fue importante. Pero si lo haces y ves el programa, llenarás ciertas lagunas del juego.” — Neil Druckman, director de estudio de Naughty Dog y productor ejecutivo, cocreador y guionista de The Last of Us de HBO.

El impacto de The Last of Us en la industria del entretenimiento

Es innegable que The Last of Us se ha convertido en un fenómeno mundial. En cuanto a la acogida que tuvo la serie entre los fans, tanto jugadores como espectadores, “...La historia tenía una profundidad y un peso que creo que nunca antes habíamos experimentado”, dijo Qizilbash.

Sobre este tema, el ejecutivo de PlayStation Studios, le recalcó a Neil sobre cómo la adaptación a serie fue una apuesta al todo o nada. “Creo que hiciste algunas cosas que, en cierto modo, contradecían lo convencional; asumiste algunos riesgos narrativos y aportaste matices emocionales. Tampoco rehuiste temas muy complejos.”

Salir de lo convencional y arriesgarse trae recompensas, en este caso fue enriquecer la narrativa en torno a la saga. Así fue como Asad se lo manifestó a Druckman: “creo que todo eso le dio a la historia un peso y una profundidad que no creo que hayamos experimentado... pero en el fondo, se trata del amor, de la pérdida, de la supervivencia”.

“Son estos temas casi humanos los que todos aprecian. Y luego también el mundo, es decir, el mundo que todos construyeron es duro, es brutal. Pero son los momentos de esperanza, amor, conexión y humanidad... esa dualidad fue algo que realmente destacó.”