EA Sports FC Mobile se asocia con la MLS y Apple TV para llevar cuatro partidos en vivo a jugadores de todo el mundo

Electronic Arts Inc. (EA) y la Major League Soccer (MLS) anunciaron que los jugadores y jugadoras de EA SPORTS FC™ Mobile podrán ver cuatro partidos seleccionados de la temporada regular 2025 de la MLS a través del portal FCM TV.

Esto gracias a la transmisión simultánea en vivo del Pase de Temporada de la MLS en Apple TV. Esto marca un hito en la colaboración continua entre EA SPORTS FC, la MLS y el Pase de Temporada de la MLS en Apple TV, y una primicia para EA SPORTS en ofrecer partidos deportivos en vivo a los aficionados de todo el mundo.

EA Sports FC

¿Desde cuándo?

La emoción arranca este sábado 10 de mayo con la revancha de la final de la “MLS Cup 2024 presented by Audi” entre los actuales campeones, LA Galaxy, y los New York Red Bulls, transmitida en vivo para los jugadores de EA SPORTS FC Mobile a las 5:30pm MX / 6:30pm CO / 7:30pm CL / 8:30pm AR.

Además, los jugadores de EA SPORTS FC Mobile pueden acceder al Football Centre, un centro de contenido actualizado basado en eventos globales de fútbol, para jugar cada partido dentro del juego, y completar un Intercambio de Jugadores de Showdown destacado antes de ver la acción en vivo.

Un espectáculo para los jugadores

“Al poder ver partidos selectos del Pase de Temporada de la MLS en vivo dentro de EA SPORTS FC Mobile, mantenemos nuestro compromiso con nuestros jugadores para acercarlos al deporte que aman, invirtiendo en innovación y ampliando las experiencias que ofrecemos a través de nuestra plataforma”, declaró Lawrence Koh, vicepresidente de EA SPORTS FC Mobile.

“Junto con nuestros socios de la MLS y Apple TV, compartimos la dedicación por un futuro del fútbol centrado en los fans, y esperamos con interés la reacción de los aficionados de todo el mundo mientras seguimos construyendo sobre este momento para el futuro de EA SPORTS FC Mobile”.

Apple tv. Gratis durante el fin de semana.

Y habrá más contenido...

A finales de este mes, el 17 de mayo, el segundo partido que se transmitirá en vivo por FCM TV será el de Atlanta United FC contra Philadelphia Union a las 5:30pm MX / 6:30pm CO / 7:30pm CL / 8:30pm AR.

Los dos últimos partidos del Pase de Temporada de la MLS que se transmitirán en EA SPORTS FC Mobile se jugarán en septiembre; los enfrentamientos se anunciarán más adelante.

¡Gana mirando!

Al sintonizar FCM TV para ver las transmisiones en vivo de los partidos de la MLS, los jugadores y jugadoras de EA SPORTS FC Mobile recibirán monedas del juego.

Para quienes no se cansen de la acción futbolística, también recibirán una prueba gratuita de un mes del Pase de Temporada de la MLS. Más información sobre cómo acceder y canjearlo aquí.

“Esta colaboración con EA SPORTS y Apple TV demuestra el compromiso de la MLS con la innovación, la superación de barreras y las experiencias para los fans como prioridad”, declaró Camilo Durana, vicepresidente ejecutivo de la Major League Soccer.

Información importante

Los jugadores y jugadoras de EA SPORTS FC Mobile pueden ver los partidos en directo a través del botón Tiempo Extra en el Menú Principal, que lleva a la función FCM TV.

Los usuarios deben tener una cuenta de nivel 4 para acceder a Tiempo Extra y FCM TV. La transmisión en directo de ambos partidos de la MLS está limitada a los países donde está disponible el Pase de Temporada de la MLS.

El portero del Galaxy de Los Ángeles, John McCarthy, celebra después de derrotar a los Red Bulls de Nueva York en el partido de fútbol por el campeonato de la Copa MLS, el sábado 7 de diciembre de 2024, en Carson, California (AP Foto/Etienne Laurent) AP (Etienne Laurent/AP)

Algunos datos de la Major League Soccer

Con sede en la ciudad de Nueva York, la Major League Soccer, que celebrará su 30.ª temporada en 2025, cuenta con 30 clubes en Estados Unidos y Canadá.

Todos los partidos de la MLS, la Leagues Cup y algunos de MLS NEXT Pro y MLS NEXT se pueden ver a través del Pase de Temporada de la MLS, disponible en la app de Apple TV para dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de streaming, decodificadores y consolas, y en la web tv.apple.com.

El Pase de Temporada de la MLS ofrece la programación más completa y accesible para los aficionados de la MLS. Para más información sobre la MLS, visita mlssoccer.com.