El retraso de GTA 6 podría afectar a toda la industria de los videojuegos en 2025

Desde que existen los videojuegos, hay pocas certezas, pero una de ellas es que cada vez que sale un GTA, el planeta entero se detiene a jugarlo. Por eso, cuando Rockstar anunció que GTA 6 no llegará en 2025, miles de mandos cayeron al suelo.

Y no solo los fans están en crisis: los analistas ya están sacando cuentas, y todo indica que la industria podría tener un año bastante… meh.

Rockstar pisa el freno, y el mercado lo siente

Según Mat Piscatella de Circana, GTA 6 era el título que iba a revivir la fiesta. Al igual que la vuelta de los conciertos de tu banda favorita, la llegada del nuevo GTA prometía reenganchar a los gamers que se habían alejado y disparar las ventas de consolas PlayStation y Xbox.

Piscatella compara el hype con lo que pasó con CFB 25, que volvió tras más de una década y encendió el amor por el fútbol americano universitario. La diferencia es que GTA mueve millones más y tiene una comunidad aún más sedienta de caos virtual, robos cinematográficos y caminatas relajadas por Vice City.

Menos GTA, menos billete

El panorama ahora no pinta tan glamoroso. Según Piscatella, 2025 será mucho más tibio sin el bombazo de GTA 6. En términos sencillos: sin el juego más esperado de la década, los gamers no van a gastar igual, y el mercado podría caer a su nivel más bajo desde antes de la pandemia.

Y no, ese dinero no irá mágicamente a otros títulos. Como dice el analista, “ese dinero… puff, desaparece”.

¿Y quién puede llenar el hueco?

Obviamente, hay otros nombres en la cartelera: Borderlands 4, Mafia: The Old Country, el próximo Call of Duty y, por supuesto, el esperado Switch 2 con su nuevo Mario Kart World al volante. Todos suenan bien, pero si GTA es como una superproducción de Hollywood, estos serían buenas pelis de domingo.

Y aunque Battlefield 6 podría colarse como sorpresa, aún no hay confirmaciones. Así que la lista de pesos pesados no alcanza para cubrir el vacío que deja el rey del crimen virtual.

GTA 6: el más esperado… pero no tan pronto

Antes de este revés, Piscatella ya lo había dicho: GTA 6 es el lanzamiento más grande en la historia de los videojuegos. Pero ahora que su llegada se mueve a mayo de 2026, la fiesta gamer de 2025 parece haber perdido su DJ principal.

Así que sí, vamos a tener buenos juegos. Pero ese megaevento que iba a revolucionarlo todo... tendrá que esperar. Hasta entonces, paciencia, backlog y cruzar los dedos para que 2026 llegue más rápido.