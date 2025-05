¿Dragon Ball Sparking! ZERO llegará a Nintendo Switch 2? Todo lo que sabemos de la presunta filtración

Dragon Ball Sparking! ZERO Nintendo Switch

La fiesta de Dragon Ball Sparking! ZERO tuvo un gran ausente, en su lanzamiento de octubre del 2024: la Nintendo Switch. La actual consola de la empresa nipona no fue considerada para el videojuego de Bandai Namco y Spike Chunsoft, supuestamente porque el rendimiento del dispositivo no iba a soportar los gráficos.

PUBLICIDAD

Lee más sobre videojuegos: [Microsoft anuncia un dramático incremento de precio en las consolas y controles de Xbox]

Sony PlayStation 5, las dos consolas de Xbox (Series X y S) y las PC a través de las diferentes plataformas y tiendas virtuales, tuvieron su versión de Dragon Ball Sparking! ZERO.

Siete meses después del lanzamiento del videojuego, el nombre de Nintendo vuelve a aparecer en las grandes portadas de los sitios de información gamer, ya que Dragon Ball Sparking! ZERO podría llegar para la Switch 2.

No está confirmado, pero algunas filtraciones en Arabia Saudí sugieren que el juego de la saga Budokai Tenkaichi podría estar en Nintendo Switch 2 en los próximos meses.

¿De qué se trata esta filtración?

Lo que informan medios internacionales es que un organismo regulador de Arabia Saudi publicó que clasificó un título de Bandai Namco para Nintendo Switch 2, como habilitado para mayores de 12 años, que es la edad que coincide con el Dragon Ball Sparking! ZERO.

Es por eso que vemos imágenes, como la que le mostramos abajo, que parecen anunciar la llegada de Dragon Ball Sparking! ZERO a Nintendo Switch 2.

PUBLICIDAD

Dragon Ball Sparking! ZERO Arabia Saudí

Dragon Ball Sparking! ZERO o Budokai Tenkaichi 4 se lanzó en octubre, como parte de los festejos del 40 aniversario de la máxima obra de Akira Toriyama. Se lanzó junto con Dragon Ball Daima y provocó millones de ventas en sus primeras semanas.

La Nintendo Switch 2 es el gran lanzamiento de la industria de los videojuegos para este 2025. Sale el próximo 5 de junio a nivel mundial, fecha desde la que estaremos pendiente con cualquier novedad relacionada al Dragon Ball Sparking! ZERO.