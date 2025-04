Nintendo aclara que los controles retro de GameCube se podrán usar en cualquier juego de la Switch 2

Una de las grandes novedades en el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, es que el servicio online de la empresa nipona introducirá el catálogo de videojuegos retro de la GameCube. Lo harán por todo lo alto, ya que también venderán controles de la vieja consola lanzada en el 2001.

Las primeras informaciones que salieron de parte de insiders de la empresa aseguraron que estos controles, sólo podrían ser usados en los juegos de GameCube que estarán disponibles en el Nintendo Switch Online 2.

Sin embargo, la misma empresa se encargó de aclarar que no será de esa manera. Los controles retro del Nintendo GameCube se podrán usar en cualquier videojuego del catálogo de la nueva consola. Sin embargo, hay una letra chica en el “contrato” de esta función: Nintendo explica que el control no es óptimo para títulos de otras consolas, ya que no tiene todos los botones requeridos.

El control de GameCube será compatible con cualquier juego, pero está el problema de que no será óptimo para los videojuegos de consolas como el Nintendo 64, Super Nintendo (SNES) o la misma Switch 2.

"El mando de Nintendo GameCube está diseñado para la colección de juegos Nintendo GameCube – Nintendo Classics y es una opción para jugarlos. Dado que no incluye todos los botones y funciones de otros mandos compatibles con la consola Nintendo Switch 2, podría haber problemas al jugar a otros juegos. El mando de Nintendo GameCube solo es compatible con Nintendo Switch 2 y no es compatible con Nintendo Switch“, le dijeron desde la empresa al medio Nintendo Life.

