Si, es verdad: Michael Bay dirigirá una película de un clásico de los videojuegos

Lo que parecía una broma de internet se confirmó: Michael Bay dirigirá una película de acción real basada en el videojuego clásico OutRun. Sí, el mismísimo Bay, experto en escenas épicas, persecuciones imposibles y explosiones cada cinco minutos.

El anuncio lo hizo Sega este 22 de abril, en colaboración con Universal Pictures, y promete ser uno de los proyectos más llamativos entre las adaptaciones de videojuegos que se están cocinando en Hollywood.

OutRun, el juego que arrancó motores desde los 80

Para quienes no lo conozcan (o lo jugaron solo en emuladores), OutRun fue un fenómeno en los arcades desde que salió en 1986. Era simple pero adictivo: autos deportivos, velocidad máxima y paisajes que parecían sacados de una postal.

Su estética, su música y su estilo marcaron época —al punto que inspiró todo un subgénero musical: el synthwave “Outrun”.

Con varias versiones para consolas y millones de fans en el mundo, no sorprende que Sega lo elija como su próxima franquicia para la pantalla grande.

¿Y quién está detrás del proyecto?

Además de Bay en la silla de director (y también como productor), la película contará con:

Brad Fuller (Platinum Dunes) en producción

(Platinum Dunes) en producción Jason Rothwell ( Polar ) escribiendo el guion

( ) escribiendo el guion Sydney Sweeney ( Anyone But You , Immaculate ) también como productora

( , ) también como productora Toru Nakahara y Shuji Utsumi de Sega supervisando todo

Universal está apostando fuerte por este proyecto, luego del éxito global de The Super Mario Bros. Movie ($1.4 mil millones) y Five Nights at Freddy’s ($290 millones). El objetivo: sumar otro hit en su lista de adaptaciones exitosas.

¿Por qué Michael Bay?

Bay no es nuevo en esto de hacer que todo explote con estilo. Desde su debut con Bad Boys hasta sagas como Transformers y pelis como Armageddon o The Rock, su sello es claro: acción sin frenos, efectos a lo grande y momentos que hacen vibrar las butacas.

Incluso su primera película para streaming, 6 Underground, fue un éxito en Netflix con 83 millones de vistas. Así que si alguien puede hacer que un videojuego de autos se sienta como una montaña rusa de adrenalina, ese es él.